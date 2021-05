Vacinação acontece em diferentes pontos da cidade (Foto: Divulgação)

Publicado 03/05/2021 09:45

ARRAIAL DO CABO – Mulheres com 61 anos vão receber nesta segunda-feira (3), a primeira dose da vacina AstraZeneca, contra a Covid-19, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Prefeitura, já na terça-feira (4), o município vai imunizar os homens com 61 anos, também com a primeira dose do imunizante.

Ainda nesta segunda e terça, também serão imunizados os profissionais da saúde com a segunda dose da vacina, segundo a Prefeitura. Na quinta-feira (6), o município informou que vai imunizar mulheres com 60 anos de idade, entre 9h e 16h, em diferentes pontos da cidade, e nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).



VACINAÇÃO 1ª DOSE ASTRAZENECA: 9h às 16h



•Segunda-feira (3) - Mulheres 61 anos;

•Terça-feira (4) - Homens 61 anos;

•Quinta-feira (6) - Mulheres 60 anos.

PONTOS DE VACINÇÃO



•Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

•Escola Municipal João Torres, Prainha;

•ESF (mediante agendamento prévio, na própria unidade).