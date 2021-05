Homem vai responder com base na Lei Maria da Penha Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:00

ARRAIAL DO CABO – Um homem de 24 anos, suspeito de agredir a ex-companheira, foi preso nesta quarta-feira (5), no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, Leonardo Silva de Mello Leite foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi encontrado em casa, na Rua Travessa Arthur Bernardes, onde os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, o homem é suspeito de ter agredido e ameaçado e ex-companheira e uma prima dela, no mês passado, no bairro Praia Grande.



O preso foi levado para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo, e vai responder com base na Lei Maria da Penha. O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem.