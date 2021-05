Crime ocorreu na Travessa Arthur Bernardes, no bairro Praia Grande Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 10:50 | Atualizado 06/05/2021 15:05

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (6), no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Lucas Barreto de Alcântara. Moradores relataram que o rapaz foi baleado na Travessa Arthur Bernardes, e devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo no local.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, que tenta esclarecer o que teria motivado o crime. Segundo a Polícia Civil, o homem era considerado foragido e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, expedido em agosto do ano passado pela Justiça da capital.



Publicidade

Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito pelo crime havia sido preso. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.