Entre os produtos descartados, estão: alimentos vencidos e produtos armazenados de forma irregular Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:45 | Atualizado 07/05/2021 09:54

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 110 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram descartados durante uma ação conjunta do Procon e da Vigilância Sanitária, realizada nessa quinta-feira (6), em um supermercado de Figueira, distrito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, o estabelecimento também estava com a licença sanitária vencida.

Entre os produtos descartados, estão: alimentos vencidos e produtos armazenados de forma irregular. A ação teve o apoio da Polícia Civil. De acordo com a fiscalização, os produtos foram inutilizados e um responsável pelo supermercado foi levado para a 132ª Delegacia Policial, indiciado por crime contra o consumidor, e liberado para responder ao processo em liberdade, após o pagamento de fiança, no valor de R$ 16,5 mil.



O DIA não conseguiu contato com os responsáveis pelo supermercado.

OUTRA FISCALIZAÇÃO RECENTE

Há pouco mais de uma semana, outra ação do Procon também encontrou alimentos mal armazenados em um supermercado do Centro de Arraial do Cabo . Segundo o Procon, denúncias de consumidores podem ser feitas através dos canais de atendimento do órgão, pelo WhatsApp: (22) 9 7403-6274, através do telefone: (22) 2622-1417, ou ainda pelas redes sociais oficiais, no direct do Instagram ou Facebook. A sede do Procon fica na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/n, Centro, Arraial do Cabo (atrás da rodoviária).

Supermercado fica no distrito de Figueira Foto: Divulgação