Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de PMs pelas vielas da comunidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/05/2021 21:40 | Atualizado 08/05/2021 22:49

ARRAIAL DO CABO – Moradores de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, viveram momentos de tensão na tarde deste sábado (8), durante um confronto armado entre policiais militares e criminosos, no bairro Sítio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de PMs pelas vielas da localidade, que é uma das maiores da cidade.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados por moradores, após denúncia de que criminosos estariam armados, fazendo a comercialização de entorpecentes na localidade. Ainda segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros, e revidaram a ação, dando início a um tiroteio.

Após o confronto, a corporação disse que os policiais encontraram 41 pinos de cocaína, 21 munições deflagradas, seis munições intactas, um carregador de pistola, um rádio comunicador, e um celular. O material apreendido foi levado para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.

Agentes apreenderam pinos de cocaína, munições e um rádio comunicador Foto: Divulgação