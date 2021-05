Ao todo, município recebeu 12 cadeiras de rodas Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu esta semana, 12 cadeiras de rodas adaptadas para serem utilizadas em um projeto de basquete para deficientes físicos. Segundo a Prefeitura, as doações foram feitas pela Associação Desportiva para Deficientes Físicos (ADD) Magic Hands, de São Paulo.

As cadeiras foram apresentadas ao público durante um evento esportivo realizado nessa quarta-feira (12), no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos. O prefeito da cidade, Marcelo Magno, esteve no local e falou sobre o incentivo ao esporte no município. "Encontramos uma situação difícil, mas estamos superando com trabalho. O esporte é um exemplo dessa superação", disse.



Ao todo, o município oferece 16 modalidades em 28 projetos, que incluem alunos com idade entre cinco e 17 anos, nos bairros e distritos. Entre as modalidades oferecidas pelo município, estão: futebol, voleibol, basquete, jiu-jitsu, muaythai, entre outras.