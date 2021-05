Confronto durou cerca de cinco minutos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 09:55

ARRAIAL DO CABO – Um confronto entre policiais militares e criminosos assustou os moradores do Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, na noite dessa segunda-feira (17). Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros depois de irem até a comunidade para verificar uma denúncia de que traficantes estariam circulando armados pela região.

Ainda de acordo com a PM, os policiais revidaram a ação e houve uma troca de tiros que durou cerca de cinco minutos. Ainda conforme a corporação, nenhum material entorpecente foi apreendido e nenhum suspeito foi preso. A PM informou que o confronto foi registrado na 132ª Delegacia Policial.



