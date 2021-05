Operação vai expandir os sistemas de automação e de telemetria, de acordo com a concessionária Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos lagos do Rio, recebeu nesta semana melhorias nos sistemas de água e esgoto, através da atualização de cerca de 500 sensores de monitoramento. Com o investimento, a Prolagos, concessionária responsável pelo abastecimento de água na região, vai obter melhor acompanhamento do sistema de esgotamento sanitário, maior eficiência na distribuição de água e na redução de perdas.



Segundo a Prolagos, a operação vai expandir os sistemas de automação, (que é o modelo que permite o funcionamento dos processos de forma automatizada), e de telemetria (medição à distância), permitindo que os dados coletados sejam integrados com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.



O gestor de automação da concessionária, Victor Barreto, explica que, com uma melhor comunicação entre o CCO e os sensores instalados no município, com o auxílio de lógicas de automação e controle, e dos algoritmos de inteligência artificial, os dados poderão ser analisados com maior eficácia e os operadores poderão tomar decisões mais seguras, e rápidas.



“Por ser uma cidade turística, a demanda operacional é sazonal, fazendo com que seja necessário um monitoramento mais constante. A melhora do sistema de transmissão e coleta de dados vai nos possibilitar realizar mais ações preventivas e maior acompanhamento dos sensores de pressão, permitindo melhor distribuição de água para o município”, afirmou Victor.



Ainda de acordo com a Prolagos, o trabalho é realizado periodicamente em todas as cidades da área de concessão da companhia: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.