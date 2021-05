Vistoria teve a presença do presidente do DER, Luiz Roberto Pereira, do secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade, e do chefe de Gabinete da Prefeitura, Bernardo Alcântara Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 22:20

ARRAIAL DO CABO – O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Luiz Roberto Pereira, esteve nesta quarta-feira (19), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, para vistoriar a obra emergencial de contenção, às margens da RJ-140, no principal acesso à cidade. O local em que a obra está sendo feita havia cedido devido às fortes chuvas que ocorreram em maio de 2019, e a via corria o risco de desmoronar.