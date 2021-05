Entorpecentes apreendidos foram levados para a 132ª Delegacia Policial Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 22:50

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, na noite dessa terça-feira (18), no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, com ele foram encontrados 39 pinos de cocaína e uma bucha da maconha.

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento pela Rua José Pinto de Macedo, quando perceberam uma movimentação suspeita do homem, decidiram abordá-lo, e então acabaram encontrando os entorpecentes com ele. As drogas e o homem preso foram levados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.

O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.