Materiais apreendidos foram levados para a delegacia Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 00:50

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Militar apreendeu nessa quarta-feira (19), oito buchas de maconha, duas munições de fuzil calibre 7.62, além de um rádio comunicador, após uma troca de tiros com criminosos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros, após irem ao distrito de Monte Alto verificar uma denúncia de que traficantes estariam circulando armados pela localidade.

De acordo com a corporação, os bandidos conseguiram fugir após a chegada da polícia e não foram encontrados. O material apreendido, ainda conforme a PM, foi encontrado no local onde os criminosos estavam. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.