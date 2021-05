Com a nova lei, ambulantes ficaram isentos de pagamento do crédito tributário e de taxas de autorização para trabalharem Foto: Lucas Madureira

Publicado 21/05/2021 01:20

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nessa quinta-feira (20), que absolveu e isentou os ambulantes do pagamento do crédito tributário e de taxas de autorização para o exercício da atividade, no município. Segundo a Prefeitura, a anistia se refere ao período de 1º de janeiro a 12 de maio deste ano.

Ainda segundo o município, a decisão foi divulgada no Diário Oficial da cidade, através da Lei Municipal nº 2.304, publicada no dia 12 de maio. A Prefeitura informou ainda que, os ambulantes que já tenham quitado a dívida terão direito a restituição dos valores.



De acordo com a lei, o benefício fiscal abrange créditos inscritos ou não na dívida ativa. Além disso, a Prefeitura afirmou que os ambulantes que tiveram seus processos aprovados, receberão as carteiras na próxima segunda-feira (24), no setor de Postura, que funciona na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, às margens da RJ-140, na altura da barreira sanitária.