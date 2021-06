Novas mães recebem dicas sobre como deve ser a pega correta do mamilo, entre outras recomendações - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 23:55 | Atualizado 16/06/2021 00:00

ARRAIAL DO CABO – Pacientes que recebem alta médica, e puérperas, que são mulheres que acabaram de ter filho, estão recebendo orientações sobre alimentação saudável e amamentação correta, no Hospital Geral de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, a iniciativa é desenvolvida pela equipe de nutrição da unidade.

De acordo com o município, as novas mães recebem dicas sobre como deve ser a pega correta do mamilo, e orientações para evitar rachadura mamária, o que pode causar o desmame precoce do bebê. Na clínica médica, assim como os pacientes, os acompanhantes também são orientados sobre a alimentação em casa. Além das orientações, a equipe de nutrição também faz a entrega de material impresso informativo.