Lançamento teve a presença de representantes de diferentes instituiçõesFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2021 22:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, lançou nesta quarta-feira (16), o programa “Meu Ambiente”, que tem a finalidade de estabelecer uma agenda ambiental para o município, alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). O programa possui cerca de 70 propostas desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Ambiente e Fundação Municipal do Meio Ambiente.

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, participou do evento de lançamento do programa, que tem prazo de implantação de quatro anos, e faz parte da programação especial no mês do meio ambiente . "Arraial vai passar por um momento ímpar de trabalho e evolução. E tudo isso passa pelo meio ambiente. Então, é fundamental que haja parcerias", destacou.

O presidente da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), Eraldo Cunha, que representou a organização no evento, destacou a importância da iniciativa. “Percebemos o interesse de apontar o desenvolvimento de um planejamento estratégico para as ações ambientais para os próximos quatro anos e isso nos alegra muito”, afirmou, acrescentando ainda que é fundamental o engajamento de todos os moradores.

Também participaram do evento, o presidente da Fundação do Meio Ambiente, Maycon Victorino, o secretário municipal do Ambiente, Jorge Oliveira, além de representantes de outras instituições.