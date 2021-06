Pescadores ficaram por cerca de 12 horas à deriva, em alto mar - Foto: Divulgação

Publicado 21/06/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO – Dois pescadores em uma embarcação em pane foram resgatados nesta segunda-feira (21), após ficaram por cerca de 12 horas à deriva, no mar de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Eles foram resgatados a cerca de um quilômetro da Ilha do Farol, após pedirem socorro à Colônia de Pescadores do município.

O mergulhador Jorge Luis de Paula, especialista em resgate em alto mar, e que fez o salvamento dos pescadores, afirma que a manutenção periódica das embarcações é fundamental para evitar situações como essa. “A recomendação é a manutenção acima de tudo, tem que ser prioridade. Barco é igual mulher, tem que cuidar”, descontrai Jorge, acrescentando que chegou em terra firme com os pescadores por volta das 7h.