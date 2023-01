Arraial do Cabo - Arquivo

Publicado 13/01/2023 16:38

Dados divulgados pela Polícia Militar apontam que Arraial do Cabo é o município que apresenta maior crescimento no índice de furtos de veículos na Região dos Lagos e Baixada Litorânea nos últimos meses. O aumento foi maior que 500%.



Conforme a PM, os casos de furtos de veículos em toda a Costa do Sol disparou e soma quase 600 registros. Em segunda está Iguaba Grande, com crescimento de 114%.



Em último lugar encontra-se a cidade autointitulada “mais badalada” do Brasil. Búzios registrou crescimento de apenas 5%, de acordo com a PM.

Confira o gráfico: