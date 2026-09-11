Shows de artistas locais e nacionaisFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo recebe, entre os dias 9 e 11 de outubro, mais uma edição do Moto Rock. O evento será realizado na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, com shows de artistas locais e nacionais. A entrada é gratuita.
O encontro de motociclistas faz parte do calendário de eventos do município. A programação começa na sexta-feira (9) e segue até domingo (11).
Segundo o secretário municipal de Turismo de Arraial do Cabo, Junior Chuchu, a realização de eventos durante o ano contribui para o turismo e para a economia local.
”Arraial do Cabo tem atrações durante todo o ano, com um calendário de eventos diversificado que amplia as opções de lazer, fortalece o turismo e contribui para a movimentação da economia local.”
Programação
Sexta-feira (9)
17h – SoundCast
19h – Will Galdino
23h – Plebe Rude
Sábado (10)
17h – Fiorito
19h – Os Caravelhos
21h – Os Inocentes
23h – Camisa de Vênus
Domingo (11)
17h – Rubinho
19h – NoHall
23h – Detonautas
O evento é realizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e da Secretaria de Governo e Eventos.