Shows de artistas locais e nacionais - Foto: Reprodução

Shows de artistas locais e nacionaisFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2026 18:10 | Atualizado 11/09/2026 18:11

Arraial do Cabo recebe, entre os dias 9 e 11 de outubro, mais uma edição do Moto Rock. O evento será realizado na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, com shows de artistas locais e nacionais. A entrada é gratuita.

O encontro de motociclistas faz parte do calendário de eventos do município. A programação começa na sexta-feira (9) e segue até domingo (11).

Segundo o secretário municipal de Turismo de Arraial do Cabo, Junior Chuchu, a realização de eventos durante o ano contribui para o turismo e para a economia local.

”Arraial do Cabo tem atrações durante todo o ano, com um calendário de eventos diversificado que amplia as opções de lazer, fortalece o turismo e contribui para a movimentação da economia local.”

Programação

Sexta-feira (9)

17h – SoundCast

19h – Will Galdino

23h – Plebe Rude

Sábado (10)

17h – Fiorito

19h – Os Caravelhos

21h – Os Inocentes

23h – Camisa de Vênus

Domingo (11)

17h – Rubinho

19h – NoHall

23h – Detonautas

O evento é realizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e da Secretaria de Governo e Eventos.