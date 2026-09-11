Shows de artistas locais e nacionaisFoto: Reprodução
17h – SoundCast
19h – Will Galdino
23h – Plebe Rude
17h – Fiorito
19h – Os Caravelhos
21h – Os Inocentes
23h – Camisa de Vênus
17h – Rubinho
19h – NoHall
23h – Detonautas
Agora você pode ler esta notícia off-line
Shows de artistas locais e nacionaisFoto: Reprodução
Moto Rock terá três dias de shows em Arraial do Cabo em outubro
Evento será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, com entrada gratuita
Motociclista é flagrado empinando moto e tem veículo recolhido em Arraial
Abordagem aconteceu na Rua Epitácio Pessoa, no Centro, durante patrulhamento do PROEIS nesta quarta-feira (9)
Mercadinho é furtado durante a madrugada em Monte Alto, Arraial do Cabo
Porta foi arrombada, produtos foram levados e equipamentos do sistema de segurança também foram furtados
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
IZA é a primeira atração confirmada do LiterArraial 2026
Cantora se apresenta no dia 3 de outubro, no Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo; festival reúne literatura, cultura e música para toda a família
Condenado por associação ao tráfico é preso em Arraial do Cabo
Homem foi localizado na Avenida Pedro Francisco Sanches, próximo à praça de Figueira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.