Praia do Pontal, em Arraial do Cabo - Foto: Internet

Praia do Pontal, em Arraial do CaboFoto: Internet

Publicado 03/10/2026 13:40

A Praia do Pontal, em Arraial do Cabo , foi pré-aprovada para a certificação internacional do Programa Bandeira Azul após cumprir a primeira etapa do processo, que inclui o acompanhamento da qualidade da água. Com o resultado, o local avança para a fase final da certificação, que prevê a implantação de estruturas e ações voltadas à preservação ambiental e sustentabilidade na praia.

A pré-aprovação é resultado do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento. O município acompanha os critérios ambientais estabelecidos pelo programa e realiza ações relacionadas à preservação das praias e à gestão sustentável dos espaços naturais.

Com a primeira etapa concluída, a Praia do Pontal entra agora na fase final do processo. A estrutura necessária para atender aos requisitos do programa começa a ser implantada na próxima semana, incluindo medidas relacionadas à acessibilidade, segurança e sinalização.

Praia entra na etapa final da certificação

A partir da implantação das estruturas previstas, o município deverá cumprir os requisitos estabelecidos para a etapa final do processo. A certificação definitiva dependerá da conclusão dessas medidas e do atendimento aos critérios exigidos pelo Programa Bandeira Azul.

A iniciativa acompanha uma série de ações voltadas à preservação e à organização das praias de Arraial do Cabo. Além da qualidade da água, o programa considera aspectos relacionados à gestão ambiental, segurança dos usuários, acessibilidade e educação ambiental.

A expectativa da administração municipal é concluir as adequações necessárias para que a Praia do Pontal possa receber a certificação internacional. O processo também envolve o acompanhamento dos critérios ambientais exigidos pelo programa ao longo das etapas.

O que é a Bandeira Azul

A Bandeira Azul é uma certificação ambiental internacional destinada a praias e marinas que atendem a critérios específicos relacionados à qualidade ambiental e à gestão dos espaços. Entre os requisitos avaliados estão a qualidade da água, gestão ambiental, segurança, acessibilidade e ações de educação ambiental.

A certificação busca reconhecer locais que adotam medidas de preservação e gestão sustentável, além de estabelecer critérios para a utilização adequada dos espaços naturais.

Com a pré-aprovação da Praia do Pontal, Arraial do Cabo amplia o número de áreas do município envolvidas no programa e reforça as ações de preservação do patrimônio natural.

A cidade já conta com a Praia Lagunar do Caiçara, localizada no distrito, que mantém a certificação Bandeira Azul há dois anos. O local é considerado um dos patrimônios naturais do município e integra as áreas que seguem critérios ambientais associados ao programa.

A Praia do Pontal, por sua vez, ainda não recebeu a certificação definitiva. O local passou pela primeira etapa e deverá avançar após a implantação das estruturas previstas para a fase final.

A conclusão do processo dependerá do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Programa Bandeira Azul. Até lá, a praia permanece em etapa de preparação para a avaliação final.