Guarda-vidas atuam diariamente na prevenção de acidentes na Praia GrandeReprodução

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Renata Cristiane
Um homem morreu após se afogar na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (13). Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, quatro pessoas tomavam banho de mar por volta das 7h30, quando foram puxadas pela correnteza e precisaram ser socorridas. Um surfista que presenciou a ocorrência ajudou a retirar a esposa e a filha da vítima da água antes da chegada da equipe de salvamento. Apesar da aparência de tranquilidade do mar, bandeiras vermelhas sinalizavam perigo na praia.
De acordo com o relato do surfista, ele foi a primeira pessoa a chegar ao local e viu o homem afundar sem voltar à superfície. Durante a tentativa de resgate, conseguiu alcançar a filha da vítima, que também estava submergindo, e ajudar a esposa a se manter na água até a chegada dos guarda-vidas.
“Graças a Deus, o grupamento do Salva-Mar chegou bem rápido e conseguimos retirar os três. Porém, infelizmente, o homem já estava desacordado”, relatou a testemunha. O surfista também manifestou solidariedade à família da vítima.
A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que as quatro pessoas foram puxadas pela correnteza e socorridas, mas o homem não resistiu. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada nas informações disponibilizadas à reportagem.
Bandeiras vermelhas indicavam perigo na praia
A ocorrência chamou a atenção para os riscos do banho de mar mesmo quando a água aparenta estar calma. Na Praia Grande, bandeiras vermelhas estavam espalhadas pela faixa de areia e indicavam condições perigosas para os banhistas.
A sinalização serve de alerta para que as pessoas evitem entrar na água em locais considerados de risco. A aparência tranquila do mar, por si só, não significa que as condições sejam seguras para o banho.
Em um vídeo sobre o caso, um vendedor ambulante que também testemunhou o afogamento afirmou já ter presenciado ocorrências tanto em águas aparentemente calmas quanto em mar agitado. Ele pediu que os frequentadores redobrem a atenção e orientou as pessoas que não sabem nadar a evitar áreas profundas.
O relato reforça a importância de observar a sinalização existente na praia e seguir as orientações das equipes de salvamento. No caso registrado nesta terça-feira, a presença das bandeiras vermelhas já indicava perigo no local.
Bombeiros atuaram no resgate
Segundo o relato do surfista, a equipe de salvamento chegou rapidamente ao local e retirou as pessoas da água. O homem, porém, já estava desacordado e não resistiu. A Prefeitura de Arraial do Cabo confirmou que as quatro pessoas foram puxadas pela correnteza e socorridas, mas não divulgou a identidade da vítima.
Até o momento, não foram informados detalhes sobre as condições de saúde da esposa e da filha do homem. A reportagem aguarda informações adicionais do Corpo de Bombeiros Militar sobre a ocorrência.