Rua com lama e pontos de alagamentos no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Rua com lama e pontos de alagamentos no bairro Sabiá, em Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2026 15:16

Após denúncias de moradores e publicações nas redes sociais sobre os alagamentos no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo , a Prefeitura realizou reparos na localidade nesta quarta-feira (21). A intervenção ocorreu após o Portal RC24h entrar em contato com o município para cobrar providências diante do acúmulo de água nas ruas e dos transtornos enfrentados pela população.

A situação havia sido denunciada pelos moradores, que mostraram trechos das vias com grande quantidade de água acumulada, formando áreas semelhantes a lagoas na pista. Segundo os relatos, os problemas também afetaram o transporte público, com a interrupção da circulação de ônibus no bairro.

Após a realização dos serviços, moradores reconheceram a atuação da administração municipal, mas ressaltaram a necessidade de continuar cobrando melhorias para a comunidade.

Moradores reconhecem atendimento após cobranças

Em relato sobre a situação, um morador destacou a importância de reconhecer as ações do poder público quando as reivindicações da população são atendidas.

“Ao mesmo tempo que a gente critica, a gente tem que elogiar o trabalho dos caras”, afirmou.

Segundo o morador, após as filmagens e as reivindicações feitas pela comunidade, a Prefeitura compareceu ao bairro para realizar a limpeza do trecho afetado pelo acúmulo de água. Ele também ressaltou que o reconhecimento da medida não elimina a necessidade de continuar cobrando melhorias para a localidade.

O morador afirmou ainda que, embora o acúmulo de água esteja relacionado a um fenômeno natural, a população precisa de respostas para reduzir os transtornos provocados pela situação. Para ele, é importante reconhecer o trabalho realizado pelo prefeito, pelos secretários e pelas equipes municipais quando as demandas são atendidas.

Prefeitura prevê pavimentação das ruas

Antes da realização dos reparos, a Prefeitura informou que havia acionado a Secretaria de Mobilidade Urbana para adotar medidas emergenciais e minimizar os problemas até que as providências definitivas fossem implementadas.

Segundo o prefeito Marcelo Magno (PSD), as licitações para a pavimentação de todas as ruas do bairro Sabiá estão em andamento. A iniciativa prevê intervenções na infraestrutura viária da localidade, embora ainda não tenha sido informado um prazo para o início ou a conclusão das obras.

A realização dos reparos nesta quarta-feira (21) atende a uma das demandas apresentadas pelos moradores. A comunidade, no entanto, continua aguardando as medidas definitivas para melhorar as condições das ruas e reduzir os problemas de circulação.

O caso evidencia a importância da participação dos moradores e do acompanhamento das demandas locais. Enquanto reconhecem o atendimento emergencial, os moradores defendem a continuidade das ações para que o bairro receba as melhorias necessárias.

