Lançamento do Canta Cabista 2026 reuniu diretores de escolas municipais e representantes de diferentes setores da Administração Municipal - Divulgação/ Prefeitura

Lançamento do Canta Cabista 2026 reuniu diretores de escolas municipais e representantes de diferentes setores da Administração MunicipalDivulgação/ Prefeitura

Publicado 22/10/2026 17:45

O Canta Cabista 2026 abriu inscrições nesta quarta-feira (21) e vai premiar os vencedores com valores de até R$ 10 mil. O concurso musical foi lançado no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo , e recebe candidaturas até 28 de outubro pelo site oficial do Canta Cabista . A iniciativa tem categorias para estudantes da rede municipal de ensino e para participantes a partir de 15 anos de toda a Região dos Lagos.

O lançamento ocorreu na manhã de quarta-feira, no Anfiteatro Municipal Miguel Barreto, e reuniu diretores de unidades educacionais da rede municipal e representantes de diferentes setores da administração pública. O projeto busca incentivar a descoberta de novos talentos, ampliar a participação cultural e oferecer aos cantores a oportunidade de apresentar suas habilidades.

Como se inscrever no Canta Cabista 2026

As inscrições ficam abertas até o dia 28 de outubro. Os interessados devem acessar o site oficial do concurso, consultar o regulamento e preencher o formulário correspondente à categoria escolhida.

Estudantes da rede municipal de ensino de Arraial do Cabo também podem realizar a inscrição presencialmente na secretaria da própria escola. A modalidade é destinada aos alunos da rede municipal, enquanto a categoria Adulta permite a participação de candidatos de toda a Região dos Lagos com idade a partir de 15 anos.

A divisão busca contemplar públicos diferentes, incluindo estudantes que estão desenvolvendo suas habilidades musicais e cantores que desejam participar de uma competição regional.

Premiação chega a R$ 10 mil na categoria adulta

O concurso prevê premiações em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria. Na modalidade Estudantil, o vencedor receberá R$ 5 mil. O segundo lugar ficará com R$ 3 mil, enquanto o terceiro colocado receberá R$ 2 mil.

Na categoria Adulta, os valores são maiores. O primeiro lugar receberá R$ 10 mil, o segundo colocado ganhará R$ 8 mil e o terceiro ficará com R$ 5 mil.

Além dos prêmios, a proposta é oferecer espaço para que os participantes mostrem seus talentos vocais e tenham uma experiência de participação artística. O projeto também pretende estimular a criatividade, a convivência e o desenvolvimento musical, aproximando diferentes públicos da cultura.

Autoridades participam do lançamento em Arraial do Cabo

O evento de lançamento contou com a presença da subsecretária de Educação, Shanna Barros; da diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Roberta Medeiros; do secretário de Turismo, Júnior Chuchu; da secretária de Administração, Carolina Fraiser; da secretária de Finanças e Orçamento, Denise Mendonça de Macedo Barreto; e da procuradora-geral do município, Milena Alcântara.

A participação de representantes de diferentes setores da administração municipal marcou o início de mais uma edição do projeto, que busca fortalecer a presença da música tanto no ambiente escolar quanto na comunidade.

O Canta Cabista é realizado pela Review e conta com patrocínio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Esporte e Lazer. A iniciativa tem como proposta valorizar talentos locais e regionais e ampliar as oportunidades de participação em atividades culturais.