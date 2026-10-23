Integrantes da banda ChimarrutsFoto: Internet
Banda Chimarruts é confirmada no Festival de Frutos do Mar
Grupo gaúcho de reggae se apresenta no dia 14 de novembro na Praia Grande, em Arraial do Cabo; evento reúne gastronomia e chopp artesanal
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Canta Cabista 2026 abre inscrições em Arraial do Cabo
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De postinho a UBS de verdade: Daniela transforma atendimento em Paracatu
Entrega amplia a estrutura de atendimento, incorpora fisioterapia e antecede outras cinco unidades previstas pela Prefeitura de Araruama. Outras cinco unidades de saúde estão no radar
Condenado a mais de 15 anos de prisão é capturado em Arraial do Cabo
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Após denúncias, Prefeitura de Arraial faz reparos nas ruas do bairro Sabiá
Moradores reconheceram a atuação da administração municipal após reclamações sobre alagamentos e dificuldades na circulação de ônibus
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