Integrantes da banda Chimarruts - Foto: Internet

Integrantes da banda ChimarrutsFoto: Internet

Publicado 23/10/2026 14:36

A banda de reggae gaúcha Chimarruts é a mais nova atração de renome nacional confirmada para o 4º Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp de Arraial do Cabo . O grupo subirá ao palco principal no sábado, 14 de novembro, às 22h, na Orla da Praia Grande. A apresentação integra a programação do segundo dia do evento, que também contará com show da cantora e instrumentista Rosa Passos, agendado para as 18h.

Com trajetória iniciada no ano 2000 em Porto Alegre, a Chimarruts acumula sucessos consolidados no cenário do reggae e da MPB nacional, como “Versos Simples”, “Do Lado de Cá”, “Meu Erro” e “Deixa Chover”. A banda trará ao público da Região dos Lagos um repertório que combina seus clássicos de carreira a novos arranjos de sua fase mais recente.

A grade de shows do festival já conta com a confirmação do cantor Nando Luiz para a abertura na sexta-feira (13), às 21h. A organização do evento informou que nos próximos dias anunciará a atração de encerramento prevista para o domingo (15).

Valorização de artistas locais e estrutura gastronômica

Além dos nomes de projeção nacional, o festival reservou espaço para a participação de talentos regionais credenciados por meio do Edital de Credenciamento de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura 2026. Entre as atrações locais confirmadas estão NoHall, Will Galdino, Kaleb, Fiorito, Rubinho, Jonatas e Fabrine.

Promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e de Governo e Eventos, o evento será realizado entre os dias 13 e 15 de novembro. O circuito gastronômico contará com 17 expositores de culinária marinha comercializando pratos ao valor fixo de R$ 40, além de oito estandes dedicados ao serviço de chopp artesanal.