Corpo de Bombeiros realizando o resgate do acidente na RJ-102, em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Corpo de Bombeiros realizando o resgate do acidente na RJ-102, em Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 26/10/2026 14:39

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde deste domingo (25), na RJ-102, rodovia estadual que corta o município de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. O acidente aconteceu em um trecho da via que estava com o asfalto molhado devido às condições meteorológicas registradas no dia. O impacto mobilizou equipes de socorro e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local, gerando forte repercussão na região após relatos de que o condutor do automóvel teria tentado escapar da cena da ocorrência.

De acordo com informações obtidas por meio de relatos de testemunhas no local, o motorista apontado como o responsável pela batida teria tentado fugir dirigindo o veículo logo após o impacto, mesmo com uma das ocupantes do próprio carro também apresentando ferimentos. Imagens feitas por pessoas que presenciaram a movimentação pós-acidente registraram o instante em que populares confrontam a situação e cobram explicações, apontando a suposta manobra para retirar o automóvel da cena do sinistro antes da chegada das autoridades competentes.

Em um dos registros em vídeo compartilhados por quem estava no local, uma testemunha relata de forma exaltada a atitude do condutor. "Tá tentando tirar o carro e fugir. Atropelou os caras", afirma a pessoa que grava as imagens. Na sequência do mesmo registro, a testemunha detalha que a passageira que estava no veículo também sofreu lesões com a força da batida e comenta que ela chegou a sair de dentro do automóvel cambaleante, necessitando de atendimento assim como os demais envolvidos na ocorrência de trânsito.

Atendimento às vítimas e repercussão

As duas pessoas que ficaram feridas em decorrência da colisão entre o carro e a moto foram socorridas rapidamente por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que foram acionadas para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento pré-hospitalar prestado no local, as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região para passarem por avaliações médicas mais detalhadas. Até o momento da publicação desta reportagem, não há informações oficiais confirmadas sobre a gravidade exata dos ferimentos ou boletins atualizados detalhando o estado de saúde clínico das vítimas envolvidas.

A dinâmica exata que provocou a colisão frontal ou lateral entre os veículos ainda permanece sob apuração, já que as circunstâncias iniciais não foram totalmente esclarecidas pelas autoridades de trânsito até o fechamento desta edição. A suposta tentativa de fuga do condutor foi amplamente relatada por populares presentes, mas, até o momento, não há dados oficiais divulgados sobre eventuais providências específicas ou registros de ocorrência formalizados pelas forças de segurança em relação à conduta do motorista no local do acidente.