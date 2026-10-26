Agentes da Fiscalização Ambiental e da Polícia Militar atuaram na interrupção da festa - Ascom

Agentes da Fiscalização Ambiental e da Polícia Militar atuaram na interrupção da festaAscom

Publicado 26/10/2026 17:34





De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, o evento clandestino havia sido amplamente divulgado pelos organizadores com a promessa de uma programação musical de 26 horas ininterruptas em meio a uma zona residencial. Assim que tomaram conhecimento da realização e receberam as primeiras denúncias dos residentes da localidade, fiscais do setor de Posturas e agentes da Secretaria do Ambiente compareceram previamente ao endereço indicado. Na ocasião, os responsáveis foram formalmente notificados sobre a impossibilidade legal de realizar a festa caso não fossem apresentadas as documentações e autorizações exigidas pela legislação vigente.



Apesar do alerta e da notificação prévia emitida pelo poder público, os organizadores decidiram manter a realização do evento, gerando transtornos imediatos aos moradores do entorno. Conforme relatos dos vizinhos, a intensidade do barulho decorrente das caixas de som impediu que as famílias dormissem durante toda a madrugada.



Operação conjunta e apreensão de equipamentos Uma ação conjunta das forças de segurança pública e de fiscalização municipal interrompeu uma festa rave clandestina no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo , durante o último fim de semana. O evento ocorria sem as devidas licenças exigidas pelos órgãos competentes e gerou intensas reclamações da vizinhança devido ao alto volume do som ao longo da madrugada.De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, o evento clandestino havia sido amplamente divulgado pelos organizadores com a promessa de uma programação musical de 26 horas ininterruptas em meio a uma zona residencial. Assim que tomaram conhecimento da realização e receberam as primeiras denúncias dos residentes da localidade, fiscais do setor de Posturas e agentes da Secretaria do Ambiente compareceram previamente ao endereço indicado. Na ocasião, os responsáveis foram formalmente notificados sobre a impossibilidade legal de realizar a festa caso não fossem apresentadas as documentações e autorizações exigidas pela legislação vigente.Apesar do alerta e da notificação prévia emitida pelo poder público, os organizadores decidiram manter a realização do evento, gerando transtornos imediatos aos moradores do entorno. Conforme relatos dos vizinhos, a intensidade do barulho decorrente das caixas de som impediu que as famílias dormissem durante toda a madrugada.

Diante do descumprimento das determinações e da permanência dos incômodos, foi montada uma operação especial para paralisar as atividades no local. A intervenção contou com a participação das equipes de Fiscalização com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e de policiais da 3ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar.



Durante a abordagem policial e administrativa, os equipamentos de som utilizados na estrutura do evento foram devidamente apreendidos pelas autoridades. Um dos organizadores da festa rave foi identificado e encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia (Arraial do Cabo) para a prestação de esclarecimentos. Na unidade policial, foi lavrado o registro de ocorrência referente ao caso, e o material apreendido permaneceu retido após a análise da autoridade policial de plantão. As autoridades confirmaram que o evento não possuía alvará ou autorização emitida pela Prefeitura, assim como não contava com o aval dos órgãos de segurança e fiscalização competentes, incluindo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil.



Posicionamento dos envolvidos

A reportagem buscou contato com os organizadores da festa rave para obter o posicionamento da produção sobre as notificações e a falta de alvará, mas até a última atualização desta matéria não obteve retorno; o espaço segue aberto para manifestações.