Após a confirmação da pendência judicial, Magno foi conduzido à 132ª DP - Polícia Militar

Após a confirmação da pendência judicial, Magno foi conduzido à 132ª DPPolícia Militar

Publicado 28/10/2026 15:16

Um homem identificado como Magno Carlos Monteiro Junior foi preso na manhã desta quarta-feira (28) na região da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A captura ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva pendente expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais pelo crime de latrocínio, que se caracteriza pelo roubo seguido de morte. A prisão é resultado do trabalho conjunto das forças de segurança da região para coibir o crime organizado e a permanência de foragidos de outros estados no litoral fluminense.

Conforme as informações registradas pelas equipes policiais, a abordagem foi realizada no trecho conhecido como Sítio, nas proximidades do cruzamento entre a Travessa Dourado e o Beco da Fé. A ação integrada envolveu agentes de plantão da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) de Arraial do Cabo e policiais militares lotados no Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), pertencente à 3ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM).

Operação policial e abordagem no imóvel

Segundo relatado pela Polícia Civil, a intervenção teve início a partir do compartilhamento contínuo de dados do setor de inteligência das duas corporações. As informações iniciais indicavam a suspeita de atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes naquela localidade do município. Durante o deslocamento e a progressão tática pelas ruas do bairro, a guarnição da Polícia Militar percebeu um forte odor característico de substância entorpecente queimada vindo do interior de uma residência, o que levou os policiais a realizarem a entrada e a abordagem aos ocupantes do imóvel.

Apesar de as equipes terem efetuado buscas minuciosas na estrutura da casa e revistas pessoais em todos os presentes, nenhum material ilícito, como armas ou drogas, foi encontrado no local. Contudo, ao efetuarem a checagem rotineira dos dados pessoais nos sistemas integrados de segurança e consultas de mandados, os agentes constataram a existência de uma ordem de prisão em aberto contra o suspeito, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Detalhamento do mandado e procedimentos legais

A ordem judicial de prisão foi expedida pela Vara de Execuções Criminais, da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Muriaé, município localizado na Zona da Mata mineira. A acusação de latrocínio constante no documento é considerada um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro, envolvendo violência com resultado morte durante a prática de roubo.

Logo após a confirmação da pendência com o Poder Judiciário, Magno foi conduzido sob custódia à sede da 132ª DP. Na unidade policial, ele foi apresentado à autoridade competente para a formalização do cumprimento do mandado e o registro da ocorrência. Toda a operação foi coordenada diretamente pelo delegado titular da delegacia da cidade, Fábio Corsino Freire. O detido permanecerá à disposição da Justiça e deverá ser transferido para o sistema prisional, onde aguardará os trâmites do processo relativo à comarca de origem.

A reportagem tenta contato com a defesa de Magno Carlos Monteiro Junior para obter o seu posicionamento sobre o mandado de prisão e as acusações. Também foram procurados o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para informações complementares sobre a transferência e o andamento do processo; até o momento, não houve retorno das partes citadas, e o espaço segue aberto para eventuais manifestações.