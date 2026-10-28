Terceira edição da Arraial EXPO XP ? Feira de Ciência e Tecnologia - Foto: Secom

Terceira edição da Arraial EXPO XP ? Feira de Ciência e TecnologiaFoto: Secom

Publicado 28/10/2026 18:45 | Atualizado 28/10/2026 19:26

A Prefeitura de Arraial do Cabo , por meio da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, promove nos dias 3 e 4 de novembro a terceira edição da Arraial EXPO XP – Feira de Ciência e Tecnologia. O evento será realizado no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcelão, das 8h às 17h, reunindo estudantes, educadores, famílias e moradores de Arraial do Cabo. Com entrada gratuita, a iniciativa visa aproximar a comunidade das pesquisas acadêmicas e das inovações desenvolvidas no município.

A edição deste ano traz como tema central “Mulheres na Ciência”, buscando valorizar o protagonismo feminino na trajetória científica e inspirar jovens alunas da Região dos Lagos. Durante os dois dias de atividades, o público poderá acompanhar a exposição de projetos pedagógicos elaborados por estudantes dos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio da Rede Municipal de Ensino. Os trabalhos abordam temas locais e sustentáveis, como cultura oceânica, fenômeno da ressurgência, atividade pesqueira, preservação do meio ambiente e inovação tecnológica.

Experiências imersivas e atração cultural

Além da mostra de trabalhos escolares, a feira contará com um espaço imersivo onde os visitantes poderão participar ativamente de experimentos científicos e interativos. Para dinamizar a experiência dos estudantes e do público infantojuvenil, a organização preparou apresentações culturais e shows educativos diários, agendados para as 15h em ambos os dias de evento.

Conforme ressaltou o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, a realização da feira reflete os investimentos contínuos da gestão municipal na melhoria da qualidade do ensino público e no incentivo à pesquisa. A realização do evento conta com a parceria estratégica da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (FUNTEC), órgão responsável por ações de conservação dos ecossistemas e promoção da educação ambiental na cidade.