A professora Coriane de Mello Derze desenvolveu uma atividade inspirada no livro Grude-Grude - Divulgação

A professora Coriane de Mello Derze desenvolveu uma atividade inspirada no livro Grude-GrudeDivulgação

Publicado 29/10/2026 14:24





Arraial do Cabo concentra o maior número de representantes, com três projetos escolhidos. Araruama e Saquarema aparecem com uma iniciativa cada. Os professores responsáveis apresentarão as experiências nos dias 6 e 7 de novembro, no Rio de Janeiro, quando também receberão a Menção Honrosa.



Arraial do Cabo reúne três projetos selecionados Cinco projetos desenvolvidos por escolas da Região dos Lagos estão entre os 50 selecionados no primeiro Edital de Boas Práticas em Cultura Oceânica, promovido pelo Programa Literatura Atlântica, do Instituto Coral Vivo. As iniciativas de Arraial do Cabo , Araruama e Saquarema foram reconhecidas por atividades que aproximam os estudantes do meio ambiente, da literatura e da preservação dos ecossistemas.Arraial do Cabo concentra o maior número de representantes, com três projetos escolhidos. Araruama e Saquarema aparecem com uma iniciativa cada. Os professores responsáveis apresentarão as experiências nos dias 6 e 7 de novembro, no Rio de Janeiro, quando também receberão a Menção Honrosa.

Na Creche Municipal Stella Fraga, a professora Coriane de Mello Derze desenvolveu uma atividade inspirada no livro Grude-Grude. A proposta aproximou bebês e crianças pequenas do ambiente marinho por meio de leitura mediada, experiências sensoriais e produções com materiais recicláveis e elementos da natureza. O trabalho foi encerrado com uma apresentação aberta às famílias.





No Jardim de Infância Municipal Professora Emília Corrêa de Macêdo, a professora Mariana Cardoso Ribeiro de Andrade combinou as obras Grude-Grude e A Casa de Todos os Ninhos com investigações sobre os habitats da região. Os alunos da pré-escola construíram ninhos utilizando galhos, folhas e sementes, além de produzirem um painel coletivo sobre a biodiversidade local.



Já na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, a professora Mariana Barreto de Mendonça trabalhou com turmas do 6º ao 9º ano. A atividade incluiu uma visita ao Museu Oceanográfico da Marinha e estudos sobre a ressurgência, fenômeno oceanográfico importante para a produtividade marinha e a atividade pesqueira na região. As produções dos estudantes foram reunidas em um livro coletivo.



Araruama aposta em teatro e produção dos alunos

Na Escola Municipal Lucio Nunes, em Araruama, a professora Rocksane Veiga de Jesus coordenou atividades artísticas e educativas relacionadas à cultura oceânica.



Entre as iniciativas estão uma peça teatral baseada na obra Tá Limpo!, um telejornal inspirado no livro Um Planeta Dançarino e um jogral sobre a água. Os estudantes participaram da elaboração dos roteiros e da criação dos figurinos e cenários, envolvendo diferentes linguagens para abordar questões ambientais.



Saquarema promove Corredor Cultural

Em Saquarema, a professora Marcely Costa Leal, da Escola Municipal Luciana Santana Coutinho, desenvolveu atividades com as obras Tá Limpo e Um Planeta Dançarino. O projeto envolveu todas as etapas de ensino da unidade escolar e foi concluído com a realização de um Corredor Cultural durante as ações do Dia Mundial do Meio Ambiente. A proposta reuniu as produções dos estudantes e apresentou à comunidade escolar os trabalhos desenvolvidos ao longo das atividades.



Seleção reúne iniciativas de todo o Brasil

O edital integra o Programa Literatura Atlântica, do Instituto Coral Vivo, e selecionou 50 projetos de 12 estados brasileiros, contemplando as cinco regiões do país. O encontro no Rio de Janeiro será uma oportunidade para os educadores apresentarem as práticas desenvolvidas nas escolas e compartilharem experiências relacionadas à educação ambiental e à cultura oceânica.





