Pescadores resgataram raia-manta-gigante que ficou presa na rede de pesca - Reprodução: IG Embarcação Agnus Dei

Pescadores resgataram raia-manta-gigante que ficou presa na rede de pescaReprodução: IG Embarcação Agnus Dei

Publicado 29/10/2026 18:23





Durante a gravação, uma das testemunhas expressou surpresa com as dimensões impressionantes da raia ao exclamar que o animal era gigantesco. As imagens capturadas mostram os homens observando atentamente a estrutura do animal aquático e demonstrando preocupação em manuseá-lo sem causar ferimentos às suas nadadeiras e corpo antes de realizar a soltura completa. Após ser cuidadosamente retirada da malha da rede, a raia foi devolvida ao mar e nadou de volta ao seu habitat natural, momento em que os tripulantes comemoraram o desfecho positivo e agradeceram a todos os presentes que auxiliaram na operação de resgate.



Características e importância da espécie na biodiversidade marinha Uma raia-manta-gigante de aproximadamente quatro metros de envergadura foi resgatada e devolvida viva ao mar após ficar presa acidentalmente em uma rede de pesca na costa de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O episódio mobilizou pescadores tradicionais, que atuaram em todo o processo de manejo cuidadoso e soltura do animal. A ação ganhou destaque devido ao porte imponente do exemplar e à conscientização demonstrada pelos trabalhadores marítimos envolvidos no salvamento.Durante a gravação, uma das testemunhas expressou surpresa com as dimensões impressionantes da raia ao exclamar que o animal era gigantesco. As imagens capturadas mostram os homens observando atentamente a estrutura do animal aquático e demonstrando preocupação em manuseá-lo sem causar ferimentos às suas nadadeiras e corpo antes de realizar a soltura completa. Após ser cuidadosamente retirada da malha da rede, a raia foi devolvida ao mar e nadou de volta ao seu habitat natural, momento em que os tripulantes comemoraram o desfecho positivo e agradeceram a todos os presentes que auxiliaram na operação de resgate.

A raia-manta-gigante é reconhecida mundialmente como a maior espécie de raia existente, podendo alcançar envergaduras superiores a sete metros e ultrapassar o peso de duas toneladas na fase adulta. Apesar de seu tamanho imponente, que costuma impressionar navegadores e banhistas, o animal é totalmente inofensivo para seres humanos. Diferente de outras espécies de raias conhecidas, a manta não possui ferrão venenoso na cauda e tem sua alimentação baseada estritamente na filtração de plâncton, pequenos crustáceos e pequenos organismos presentes na coluna de água.



A presença de grandes animais marinhos no litoral de Arraial do Cabo não é por acaso. A cidade é famosa por abrigar o fenômeno da ressurgência, onde águas profundas, frias e extremamente ricas em nutrientes sobem à superfície devido aos ventos fortes e às correntes marítimas da região. Esse ecossistema dinâmico transforma a área em um importante ponto de alimentação e rota migratória para diversas espécies oceânicas, como baleias, golfinhos, tartarugas e grandes raias, tornando o equilíbrio ambiental local essencial para a preservação da fauna marinha da costa do estado do Rio de Janeiro.



Impactos da captura acidental e preservação dos recursos pesqueiros

A captura acidental em rede de pesca representa uma das ameaças à conservação de espécies de grande porte. Redes de emalhe e atividades de pesca de arrasto, embora fundamentais para a economia pesqueira tradicional, podem interromper temporariamente a circulação e locomoção desses animais, levando-os ao esgotamento ou ao afogamento quando não resgatados a tempo. Por essa razão, a rápida intervenção e a conduta responsável adotada pelos pescadores locais revelam-se fundamentais para atenuar os impactos da atividade humana no ecossistema oceânico.









