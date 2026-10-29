Representantes do projeto Blue Keepers e da Secretaria do Ambiente e Saneamento - Ascom

Representantes do projeto Blue Keepers e da Secretaria do Ambiente e Saneamento Ascom

Publicado 29/10/2026 18:43





A instalação dos equipamentos abrangerá diferentes locais estratégicos do município para garantir ampla cobertura e usabilidade pelos moradores e turistas. Entre os locais prioritários já confirmados estão a Praia dos Anjos, ponto que já vinha recebendo acompanhamento contínuo de monitoramento ambiental, e a Praia do Pontal, orla que se encontra atualmente em avançado processo de certificação para obter o selo internacional Bandeira Azul, além de outras praias locais que também poderão ser contempladas na distribuição gradual dos coletores.



Impactos ambientais do cigarro e estratégias de conscientização As praias de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, vão receber 20 bituqueiras a partir do mês de dezembro para combater o descarte irregular de resíduos sólidos e proteger o meio ambiente costeiro. A medida atende a um diagnóstico alarmante revelado por levantamentos ambientais recentes na faixa de areia, nos quais as bitucas de cigarro lideraram com folga o ranking de materiais poluentes mais encontrados ao longo do litoral da região. A ação visa mitigar a poluição marítima ao oferecer uma alternativa prática e acessível aos frequentadores dos espaços públicos durante a alta temporada.A instalação dos equipamentos abrangerá diferentes locais estratégicos do município para garantir ampla cobertura e usabilidade pelos moradores e turistas. Entre os locais prioritários já confirmados estão a Praia dos Anjos, ponto que já vinha recebendo acompanhamento contínuo de monitoramento ambiental, e a Praia do Pontal, orla que se encontra atualmente em avançado processo de certificação para obter o selo internacional Bandeira Azul, além de outras praias locais que também poderão ser contempladas na distribuição gradual dos coletores.

Apesar do tamanho reduzido e da aparente insignificância quando observada individualmente, a bituca de cigarro representa um grave desafio para a conservação dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Fabricados majoritariamente com acetato de celulose, esses filtros levam anos para se decompor na natureza e contêm centenas de substâncias tóxicas acumuladas que se dissolvem na água e na areia. Quando descartados de maneira inadequada na orla, tais resíduos são facilmente carregados pelas marés ou pelas chuvas rumo ao oceano, onde intoxicam espécies de animais e entram na cadeia alimentar marinha.



Para potencializar os resultados da infraestrutura instalada, a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo vai articular ações integradas por meio do Programa Municipal de Educação Ambiental junto à campanha de instalação dos equipamentos. A proposta governamental busca ampliar significativamente o alcance do trabalho de conscientização comunitária sobre o descarte correto de resíduos, promovendo campanhas de informação sobre a preservação e a manutenção da qualidade microbiológica das praias para frequentadores e comerciantes das faixas de areia.

O projeto de instalação das bituqueiras integra as ações socioambientais do Programa Blue Keepers, uma iniciativa desenvolvida em parceria institucional entre a concessionária Prolagos e a Universidade Veiga de Almeida. O programa realizou dois anos de monitoramento contínuo das condições das praias da Região dos Lagos para diagnosticar as principais fontes de lixo e embasar a instalação de 100 bituqueiras ao todo pela região, fornecendo dados técnicos essenciais para a Formulação de políticas públicas voltadas ao saneamento e à preservação ambiental.





