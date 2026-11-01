Momento do resgate na Praia Grande em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução internet

Momento do resgate na Praia Grande em Arraial do CaboFoto: Reprodução internet

Publicado 01/11/2026 13:50

Um turista de 24 anos morreu após se afogar na tarde deste sábado (31) na Praia Grande, em Arraial do Cabo . Segundo informações confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o jovem era natural do município de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, e visitava o balneário fluminense integrando um grupo de excursão na companhia de sua esposa durante o feriado.

O socorro imediato na faixa de areia foi prestado por guarda-vidas da prefeitura municipal, com auxílio de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro também foi acionado para prestar suporte na ocorrência de resgate aquático. O jovem foi retirado da água e transportado de emergência para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas não resistiu às complicações do afogamento e teve o óbito confirmado na unidade hospitalar. A pedido da família, a identidade do turista paulista não foi divulgada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para a realização dos exames periciais.

Sequência de afogamentos no litoral da região

A tragédia registrada na Praia Grande eleva para três o número de mortes por afogamento ocorridas na Região dos Lagos desde a última sexta-feira (30), acendendo um alerta vermelho para as forças de segurança e resgate marítimo que atuam na costa fluminense durante períodos de grande fluxo de banhistas.

As outras duas ocorrências fatais foram registradas na Praia do Forte, em Cabo Frio. Em um dos casos, o jovem mineiro Arthur Neves Pereira, de 23 anos, foi arrastado por uma correnteza na sexta-feira (30) e teve seu corpo localizado pelos bombeiros na manhã deste sábado (31). No mesmo trecho orlado, um homem de 49 anos também sofreu afogamento grave no mar; ele chegou a ser retirado da água, passou por procedimentos de reanimação cardiopulmonar e foi transferido para o hospital, mas acabou não resistindo ao quadro clínico.