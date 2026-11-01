Policiais com materiais apreendidos durante ação policial. - Foto: Divulgação/PM

Policiais com materiais apreendidos durante ação policial.Foto: Divulgação/PM

Publicado 01/11/2026 14:04

Uma operação conjunta mobilizando forças de segurança e órgãos de fiscalização impediu a realização de um baile funk não autorizado na noite da última sexta-feira (30), no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo . A intervenção das autoridades na Região dos Lagos resultou na apreensão de 19 equipamentos de som e iluminação de grande porte, que seriam utilizados para a estrutura do evento clandestino.

A fiscalização ostensiva foi desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam o possível envolvimento de integrantes do tráfico de drogas local na organização e no financiamento da festa. Diante do risco à ordem pública e da ausência de alvarás ou autorizações municipais, os órgãos estaduais e municipais montaram um cerco tático na localidade para desmantelar a estrutura antes do início do evento.

Mobilização de forças e encaminhamento à delegacia

A força-tarefa reuniu agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), policiais civis, equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, homens do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e fiscais da Secretaria Municipal de Posturas. As equipes atuaram de forma integrada para realizar a varredura na área e a apreensão de todo o material sonoro e luminoso instalado em via pública.

Todo o maquinário recolhido durante a ação foi apreendido e transportado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), sediada em Arraial do Cabo, onde a ocorrência foi registrada e as medidas administrativas e judiciais cabíveis foram adotadas. A operação conjunta reforça o combate contínuo de eventos clandestinos vinculados a facções criminosas nos bairros do município.