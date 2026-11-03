Participante do Canta Cabista 2026 - Foto: Divulgação Ascom

Participante do Canta Cabista 2026Foto: Divulgação Ascom

Publicado 03/11/2026 15:28





As disputas sobem ao palco no próximo fim de semana com entrada totalmente franca para a população. A primeira eliminatória está marcada para o sábado, 7 de novembro, com início às 19h. A segunda fase decisiva será realizada no domingo, 8 de novembro, a partir das 16h. Ambas as etapas acontecem na própria quadra da Secretaria de Educação, onde familiares, torcidas e moradores são aguardados para prestigiar os cantores locais. O festival Canta Cabista 2026 anunciou a lista com os nomes dos selecionados nas categorias Adulto e Estudantil para as próximas fases do concurso. A definição ocorreu após a etapa de peneira realizada no último domingo (1º), na quadra da Secretaria de Educação, espaço do antigo Sindicato da Álcalis, em Arraial do Cabo . Os talentos musicais da Região dos Lagos iniciam agora os ensaios para as apresentações ao vivo acompanhadas por banda própria do evento.As disputas sobem ao palco no próximo fim de semana com entrada totalmente franca para a população. A primeira eliminatória está marcada para o sábado, 7 de novembro, com início às 19h. A segunda fase decisiva será realizada no domingo, 8 de novembro, a partir das 16h. Ambas as etapas acontecem na própria quadra da Secretaria de Educação, onde familiares, torcidas e moradores são aguardados para prestigiar os cantores locais.