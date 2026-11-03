Participante do Canta Cabista 2026Foto: Divulgação Ascom
As disputas sobem ao palco no próximo fim de semana com entrada totalmente franca para a população. A primeira eliminatória está marcada para o sábado, 7 de novembro, com início às 19h. A segunda fase decisiva será realizada no domingo, 8 de novembro, a partir das 16h. Ambas as etapas acontecem na própria quadra da Secretaria de Educação, onde familiares, torcidas e moradores são aguardados para prestigiar os cantores locais.
Valorização cultural e incentivo aos estudantes
O projeto cultural visa integrar os setores de educação e cultura no município, proporcionando visibilidade aos artistas locais e descobrindo novos talentos. No segmento voltado aos estudantes da rede de ensino, a iniciativa fomenta a vivência prática dos alunos com a linguagem musical, incentivando o desenvolvimento artístico, a ocupação dos palcos e o contato direto com o público em grande estrutura.
A realização do festival Canta Cabista 2026 fica a cargo da Review Produções, contando com o patrocínio oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer. A comissão organizadora destacou que a ordem dos nomes divulgados na lista oficial de classificados é meramente alfabética e informativa, não representando qualquer tipo de pontuação ou ranqueamento técnico obtido durante as seletivas iniciais.
Relação dos participantes selecionados
A categoria Adulto contará com 31 intérpretes na disputa: Beatriz Gonçalves da Silva, Edvan Nascimento Barbosa, Erick dos Santos Coelho, Evellyn Cristine Moura de Souza Narcizo, Fernanda de Moura Braga, Flavio Henrique de Souza, Izabelle Aparecida de Almeida, Jordan Sena Marques, Laura Pacheco, Lorena Mendonça Brites, Davi da Victoria Mota, Djair Rodrigues de Mello Junior, Jackson Guedes, Jessica Rangel de Azevedo, Jessilene Rodrigues Marins Tinoco, Juliana Faustino dos Santos Gomes, Leila de Oliveira Pompeu, Luis Felipe Ferreira de Oliveira, Luiz Fernando Cardozo da Silva, Patrick Martins Melo, Raphaela Silva, Sara Alves dos Santos, Shanasis Cardoso, Thiago Romanelli, Wander Salles Coutinho, Luana Nunes Barros, Nayara Luma Mascarenha Lopes, Nicolina Canilongo, Rafaela Dutra, Rhoanna Rosa Barbosa Ferreira e Walan Bruno Costa Ribeiro.
Já a categoria Estudantil reúne 17 estudantes classificados: Caetano Pedroso Capuzzi, Geovana Vitoria de Lima Feijoti Silva, Helena Sant’Ana Franco, Kamilly Vitoria de Lima Sandy, Karen Vitória da Silva, Laura Maria Rocha Moreira Volpe, Manuella de Souza Riha Magalhães, Rhayza Gabriele Quintanilha de Souza Tavares, Sophia Quintino Ramos da Silva, Ana Cecilia Jorge Ribeiro, Ana Clara Ribeiro Vares, Emanuella Barreto, Giovanna Praxedes de Souza, Israel Aguiar Siqueira Alcântara, Layra Chermont de Alcântara, Leandra Antonella Gago Andrade da Silva e Ysabella Batista Marques da Silva.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo e com a comissão organizadora para solicitar informações sobre a premiação final concedida aos vencedores de cada categoria; até o fechamento desta edição, não houve resposta com os dados complementares. O espaço permanece aberto para as futuras atualizações dos órgãos responsáveis.
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