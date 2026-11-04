Veículo BYD capotou após colidir contra a estrutura do Mirante da Prainha - LN Notícias

Veículo BYD capotou após colidir contra a estrutura do Mirante da PrainhaLN Notícias

Publicado 04/11/2026 13:57

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (3), por volta das 21h30, na Avenida General Bruno Martins, na altura do Mirante da Prainha, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. O condutor de um automóvel da marca BYD perdeu o controle da direção, colidiu contra a estrutura de acesso ao ponto turístico e capotou logo em seguida. Com a força do impacto, o veículo atingiu a mureta de proteção da via e ficou colado ao solo praticamente de cabeça para baixo, interrompendo parcialmente o tráfego no local.

A Avenida General Bruno Martins compõe o trecho urbano da rodovia estadual RJ-140, configurando-se como uma das principais artérias viárias para a entrada e saída do município cabista. De acordo com as informações apuradas no local, a colisão ocorreu no momento em que o veículo teria atingido uma rampa de acesso do mirante. O choque provocou a elevação do automóvel e a consequente capotagem sobre a pista. O local é conhecido por registrar intenso fluxo diário de moradores e visitantes que transitam entre a Prainha e o centro da cidade.



Histórico de acidentes e atenção no tráfego local

A região da RJ-140 em Arraial do Cabo exige atenção redobrada por parte dos condutores em razão da presença de curvas acentuadas, aclives, trechos de travessia de pedestres e pontos de desaceleração constantes próximos aos acessos turísticos. Em períodos noturnos ou de pista molhada, a visibilidade e a aderência dos pneus podem ficar comprometidas, aumentando consideravelmente os riscos de colisões traseiras, abalroamentos e saídas de pista na malha viária da Região dos Lagos.



Diante do chamado de emergência, os bombeiros se deslocaram rapidamente para realizar a sinalização devida da área, prestar o atendimento inicial e mitigar riscos secundários de novos acidentes ou vazamento de combustível na pista. A área permaneceu devidamente isolada durante todo o trabalho dos socorristas, garantindo a segurança de quem trafegava pelo trecho até o término do reboque e remoção do veículo atingido.



Estado de saúde e investigações

Até a publicação desta reportagem, as autoridades competentes não divulgaram informações oficiais e confirmadas sobre a presença de outros passageiros no interior do automóvel, tampouco detalharam o quadro de saúde do motorista socorrido pelas equipes de resgate. As causas exatas que levaram o condutor a atingir a estrutura de acesso ao mirante serão apuradas pericialmente pelos órgãos de trânsito.



A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar e com a Prefeitura de Arraial do Cabo para obter atualizações sobre o estado das vítimas, o laudo pericial da ocorrência e a liberação total do tráfego na Avenida General Bruno Martins; o espaço segue aberto para manifestação e o posicionamento das autoridades será incluído assim que houver retorno.







