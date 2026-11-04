Novos servidores públicos são empossados nesta quarta (4), em Arraial do Cabo - Foto: Ascom

Novos servidores públicos são empossados nesta quarta (4), em Arraial do CaboFoto: Ascom

Publicado 04/11/2026 15:23

Arraial do Cabo empossa novos servidores públicos municipais nesta quarta-feira (4), em cerimônia realizada no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo . A solenidade marca mais uma etapa do Concurso Público número 01/2024, contemplando os aprovados na quarta convocação do Edital número 01/2025, destinada à educação, e na primeira convocação do Edital número 02/2025, que reúne vagas em diferentes setores da administração municipal.