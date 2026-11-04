Novos servidores públicos são empossados nesta quarta (4), em Arraial do CaboFoto: Ascom

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo empossa novos servidores públicos municipais nesta quarta-feira (4), em cerimônia realizada no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo. A solenidade marca mais uma etapa do Concurso Público número 01/2024, contemplando os aprovados na quarta convocação do Edital número 01/2025, destinada à educação, e na primeira convocação do Edital número 02/2025, que reúne vagas em diferentes setores da administração municipal.
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O evento conta com a presença do prefeito Marcelo Magno, do vice-prefeito e secretário municipal de educação Diego Silveira, da secretária adjunta de educação Shanna Barros, da procuradora-geral do município Milena Alcântara, do presidente da câmara municipal Diego Bastos e da secretária municipal de administração Carolina Fraser.

Durante a solenidade, o vice-prefeito e secretário municipal de educação Diego Silveira destaca a relevância da realização de concursos públicos para a composição de equipes qualificadas e a melhoria dos serviços oferecidos à população. Segundo o gestor, o investimento em pessoal constitui um dos pilares fundamentais para o fortalecimento contínuo da administração municipal.

O secretário municipal de educação Diego Silveira afirma que a oferta de bons serviços à população depende de equipamentos de qualidade, de políticas públicas eficientes e do investimento em pessoal. O concurso público representa exatamente esse investimento, trazendo profissionais qualificados para contribuir com o município. Na área da educação, as três primeiras convocações realizadas neste ano, referentes ao Edital número 01/2025, já resultam na posse de mais de 60 profissionais.

Novos profissionais reforçam atendimento à população em Arraial do Cabo

Entre os novos servidores está a nova servidora Michelle Matias Cordeiro, que celebra a aprovação e o início de uma nova etapa profissional no município. Esta é a segunda aprovação em concurso público da profissional, após já ter assumido anteriormente o cargo de professora de ciências. Vinda de São Gonçalo, ela passa a morar na Região dos Lagos e destaca a expectativa de contribuir com a administração municipal.

A nova servidora Michelle Matias Cordeiro relata a grande felicidade por estar no evento, sendo empossada após aprovação, e aponta o desejo de permanecer muitos anos contribuindo com a prefeitura como servidora.

A secretária municipal de administração Carolina Fraser ressalta que a posse representa também o início de uma responsabilidade com a população e com os princípios que devem orientar o exercício da função pública. A secretária municipal de administração Carolina Fraser declara que a conquista é fruto de muito esforço e que ser servidor público exige o compromisso de servir às pessoas com ética, respeito e responsabilidade, desejando que todos tenham uma trajetória de muitas realizações e orgulho de fazer parte da história de Arraial do Cabo.