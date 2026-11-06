Tuca Fernandes, ImaginaSamba e Felipe Araújo atrações do Réveillon 2027Foto: Divulgação
A grande novidade para a virada deste ano é a descentralização dos espetáculos pirotécnicos, que serão realizados em balsas oceânicas também em Monte Alto e Figueira. A medida busca expandir a estrutura do evento para além da região central da cidade, garantindo que moradores e turistas dos distritos aproveitem a celebração com alta qualidade e segurança.
Programação de shows e atrações musicais
As festividades têm início na noite de 31 de dezembro com três apresentações simultâneas. Na Praia Grande, o baiano Tuca Fernandes comanda a contagem regressiva. Em Monte Alto, a atração principal será o grupo de pagode ImaginaSamba, enquanto o cantor Arlindinho se apresenta no palco de Figueira.
A programação artística na Praia Grande continua nos primeiros dias do novo ano. No dia 1º de janeiro de 2027, o cantor sertanejo Felipe Araújo sobe ao palco principal. Já no dia 2 de janeiro, a animação do público fica por conta do cantor Yan, encerrando a grade oficial de shows do Réveillon no balneário fluminense.
Valorização dos distritos e impacto econômico
De acordo com o Poder Executivo municipal, a expansão da infraestrutura da festa para Monte Alto e Figueira integra o plano contínuo de valorização das localidades distritais. A administração reforça que os investimentos na programação da alta temporada visam aquecer a economia regional, impulsionar a ocupação hoteleira, movimentar o comércio local e gerar postos de trabalho temporários na Região dos Lagos.
Posicionamento das autoridades
Em declaração conjunta, a Prefeitura de Arraial do Cabo e a Secretaria Municipal de Turismo destacaram que o planejamento antecipado garante a organização do fluxo de trânsito e o esquema de segurança pública durante o período de maior movimento turístico do ano. O espaço permanece aberto para futuros informes sobre esquemas de tráfego e patrulhamento na cidade.
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