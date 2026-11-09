Casa ficou completamente destruída após temporal - Reprodução/ Arquivo pessoal

Casa ficou completamente destruída após temporalReprodução/ Arquivo pessoal

Publicado 09/11/2026 16:08





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Em um relato divulgado nas redes sociais, Vanessa contou que perdeu tudo o que havia dentro da residência. Ela também afirmou que ficou machucada durante o episódio e precisou de atendimento. Emocionada, descreveu o momento em que conseguiu retirar os filhos enquanto a casa desmoronava.



“Foi horroroso, sabe? Caiu tudo, perdi tudo, mas consegui salvar meus filhos. Tudo desmoronando, mas eu consegui tirar eles”, relatou.



Em outro vídeo, gravado após o desabamento, a moradora aparece mostrando os estragos e repetindo que conseguiu salvar as crianças. Além dos móveis, roupas e objetos pessoais, ela perdeu materiais utilizados para trabalhar. Atualmente, está abrigada na casa da mãe. Uma moradora de Arraial do Cabo perdeu a casa e todos os pertences após o desabamento de uma parede durante o temporal que atingiu o município na noite de sábado (7). Vanessa dos Santos Aragão estava no imóvel, na Travessa Anchova, no bairro Sítio, com os três filhos, de 1, 4 e 7 anos, e conseguiu retirar as crianças antes que a estrutura cedesse. A família agora precisa de ajuda para recomeçar.LEIA MAIS: Cabo Frio aciona Gabinete de Chuvas após forte temporal neste sábado. Em um relato divulgado nas redes sociais, Vanessa contou que perdeu tudo o que havia dentro da residência. Ela também afirmou que ficou machucada durante o episódio e precisou de atendimento. Emocionada, descreveu o momento em que conseguiu retirar os filhos enquanto a casa desmoronava.“Foi horroroso, sabe? Caiu tudo, perdi tudo, mas consegui salvar meus filhos. Tudo desmoronando, mas eu consegui tirar eles”, relatou.Em outro vídeo, gravado após o desabamento, a moradora aparece mostrando os estragos e repetindo que conseguiu salvar as crianças. Além dos móveis, roupas e objetos pessoais, ela perdeu materiais utilizados para trabalhar. Atualmente, está abrigada na casa da mãe.

Defesa Civil interditou dez imóveis em Arraial do Cabo

O desabamento ocorreu em meio ao temporal que atingiu a Região dos Lagos. Arraial do Cabo esteve entre os cinco municípios com maior volume de chuva registrado no estado do Rio de Janeiro naquele sábado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram na residência de Vanessa. Em nota, a Defesa Civil informou que a área foi isolada e que a família recebeu os primeiros atendimentos, com orientação para procurar um local seguro, como a casa de parentes. Um engenheiro também foi encaminhado para realizar uma avaliação técnica da estrutura.



Segundo a Prefeitura, uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, esteve com a família e disponibilizou atendimento de assistente social e psicólogo. Também foi concedido auxílio nutricional aos familiares.



De acordo com a Defesa Civil, dez casas foram interditadas nos bairros Canaã, Sítio, Cabocla e Prainha. O órgão informou que não houve registro de vítimas. Diante do número de imóveis que precisaram passar por avaliação, o efetivo foi dobrado para atender às vistorias.

Prefeitura mantém força-tarefa após temporal

Enquanto a família tenta se reorganizar, a Prefeitura mantém equipes mobilizadas em diferentes bairros para atender aos estragos provocados pelas chuvas. Os trabalhos começaram no domingo (8) e tiveram continuidade nesta segunda-feira (9), com serviços de limpeza, manutenção e recuperação de espaços públicos.



No bairro Sítio, equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuaram na retirada de galhos de árvores e entulhos, com apoio de profissionais e maquinário. As intervenções também incluem poda de árvores, desobstrução e manutenção de manilhas e bueiros, além da retirada de resíduos acumulados nas vias.



No Novo Arraial e na Praia Grande, os serviços contam com caminhões vacol para retirar água acumulada nas ruas e nos sistemas de drenagem. Agentes da Comtrans e da Mobilidade Urbana também permanecem em pontos estratégicos para orientar motoristas e organizar o trânsito nas áreas que exigem atenção.



Segundo a administração municipal, diferentes setores continuam acompanhando as condições das regiões afetadas e direcionando equipes conforme as necessidades identificadas. A previsão de novas chuvas mantém o alerta para os moradores, principalmente aqueles que vivem próximos a encostas ou em áreas sujeitas a alagamentos.



A Defesa Civil recomenda evitar ruas alagadas, não atravessar locais com correnteza e manter distância de encostas. Em caso de rachaduras em imóveis ou sinais de movimentação de terra, a orientação é procurar um lugar seguro e acionar as equipes de emergência.

Família faz campanha para reconstruir a vida





O pedido de ajuda inclui contribuições para a compra de roupas, móveis, alimentos e outros itens necessários para recomeçar. Vanessa também pede que pessoas que não possam contribuir financeiramente compartilhem a campanha.



“Hoje, não estamos pedindo luxo, estamos pedindo uma oportunidade de recomeçar e reconstruir nosso lar”, diz um trecho do texto publicado na página de arrecadação. Diante da perda da residência e dos pertences, Vanessa iniciou uma campanha de arrecadação para conseguir reconstruir a vida ao lado dos três filhos. Na descrição da vaquinha, ela conta que a família não conseguiu recuperar os bens que estavam dentro da casa.O pedido de ajuda inclui contribuições para a compra de roupas, móveis, alimentos e outros itens necessários para recomeçar. Vanessa também pede que pessoas que não possam contribuir financeiramente compartilhem a campanha.“Hoje, não estamos pedindo luxo, estamos pedindo uma oportunidade de recomeçar e reconstruir nosso lar”, diz um trecho do texto publicado na página de arrecadação.

A família permanece abrigada na casa da mãe da moradora enquanto busca condições para reconstruir a própria moradia.

Telefones para emergências

A Prefeitura orienta que moradores de áreas de risco procurem locais seguros diante de sinais de deslizamento, rachaduras ou outras alterações nas estruturas dos imóveis.



Em caso de necessidade de resgate, o telefone informado pelo município é 0800 880 2111. A Central Integrada de Operações de Segurança Pública (CIOSP) atende pelo número (22) 99700-0387.



A Defesa Civil segue com as vistorias nos bairros atingidos, enquanto as equipes municipais mantêm os serviços de limpeza e recuperação das vias.