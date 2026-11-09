Casa ficou completamente destruída após temporalReprodução/ Arquivo pessoal
LEIA MAIS: Cabo Frio aciona Gabinete de Chuvas após forte temporal neste sábado.
Em um relato divulgado nas redes sociais, Vanessa contou que perdeu tudo o que havia dentro da residência. Ela também afirmou que ficou machucada durante o episódio e precisou de atendimento. Emocionada, descreveu o momento em que conseguiu retirar os filhos enquanto a casa desmoronava.
“Foi horroroso, sabe? Caiu tudo, perdi tudo, mas consegui salvar meus filhos. Tudo desmoronando, mas eu consegui tirar eles”, relatou.
Em outro vídeo, gravado após o desabamento, a moradora aparece mostrando os estragos e repetindo que conseguiu salvar as crianças. Além dos móveis, roupas e objetos pessoais, ela perdeu materiais utilizados para trabalhar. Atualmente, está abrigada na casa da mãe.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram na residência de Vanessa. Em nota, a Defesa Civil informou que a área foi isolada e que a família recebeu os primeiros atendimentos, com orientação para procurar um local seguro, como a casa de parentes. Um engenheiro também foi encaminhado para realizar uma avaliação técnica da estrutura.
Segundo a Prefeitura, uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, esteve com a família e disponibilizou atendimento de assistente social e psicólogo. Também foi concedido auxílio nutricional aos familiares.
De acordo com a Defesa Civil, dez casas foram interditadas nos bairros Canaã, Sítio, Cabocla e Prainha. O órgão informou que não houve registro de vítimas. Diante do número de imóveis que precisaram passar por avaliação, o efetivo foi dobrado para atender às vistorias.
No bairro Sítio, equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuaram na retirada de galhos de árvores e entulhos, com apoio de profissionais e maquinário. As intervenções também incluem poda de árvores, desobstrução e manutenção de manilhas e bueiros, além da retirada de resíduos acumulados nas vias.
No Novo Arraial e na Praia Grande, os serviços contam com caminhões vacol para retirar água acumulada nas ruas e nos sistemas de drenagem. Agentes da Comtrans e da Mobilidade Urbana também permanecem em pontos estratégicos para orientar motoristas e organizar o trânsito nas áreas que exigem atenção.
Segundo a administração municipal, diferentes setores continuam acompanhando as condições das regiões afetadas e direcionando equipes conforme as necessidades identificadas. A previsão de novas chuvas mantém o alerta para os moradores, principalmente aqueles que vivem próximos a encostas ou em áreas sujeitas a alagamentos.
A Defesa Civil recomenda evitar ruas alagadas, não atravessar locais com correnteza e manter distância de encostas. Em caso de rachaduras em imóveis ou sinais de movimentação de terra, a orientação é procurar um lugar seguro e acionar as equipes de emergência.
O pedido de ajuda inclui contribuições para a compra de roupas, móveis, alimentos e outros itens necessários para recomeçar. Vanessa também pede que pessoas que não possam contribuir financeiramente compartilhem a campanha.
“Hoje, não estamos pedindo luxo, estamos pedindo uma oportunidade de recomeçar e reconstruir nosso lar”, diz um trecho do texto publicado na página de arrecadação.
Em caso de necessidade de resgate, o telefone informado pelo município é 0800 880 2111. A Central Integrada de Operações de Segurança Pública (CIOSP) atende pelo número (22) 99700-0387.
A Defesa Civil segue com as vistorias nos bairros atingidos, enquanto as equipes municipais mantêm os serviços de limpeza e recuperação das vias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.