Pesca artesanal em Arraial do Cabo - Reprodução: Projeto Mar Sem Fim

Pesca artesanal em Arraial do CaboReprodução: Projeto Mar Sem Fim

Publicado 09/11/2026 16:56

A cidade de Arraial do Cabo abre nesta terça-feira (10) a Temporada Verão 2027 dos Produtos Turísticos do Turismo Náutico Comunitário. A iniciativa é realizada pelo Sebrae Rio em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e busca valorizar os pescadores tradicionais, fortalecer o turismo de base comunitária e ampliar as oportunidades de renda para famílias da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. A abertura será no Centro Cultural Manoel Camargo, com credenciamento a partir das 8h30 e início da programação às 9h.

O projeto reúne experiências turísticas desenvolvidas a partir dos conhecimentos e das atividades das comunidades tradicionais da região. Entre as opções estão passeios de táxi náutico, visitas à Fazenda Marinha de Maricultura e roteiros exclusivos que aproximam os visitantes da cultura, dos costumes e dos saberes dos moradores ligados à pesca.

A proposta é inserir os moradores na cadeia produtiva do turismo, criando oportunidades para que pescadores e familiares participem diretamente da oferta de serviços e experiências. Com isso, a atividade turística também pode contribuir para valorizar o trabalho dessas comunidades e movimentar a economia local.

Turismo valoriza comunidades tradicionais

O Turismo Náutico Comunitário tem como característica a participação dos próprios moradores na construção e na oferta das atividades. Em Arraial do Cabo, a iniciativa envolve famílias que vivem na área da Reserva Extrativista Marinha e mantêm uma relação histórica com o mar e a pesca artesanal.

Além de apresentar os atrativos naturais do município, os produtos turísticos buscam compartilhar conhecimentos transmitidos entre gerações. Os roteiros permitem que os visitantes conheçam aspectos da rotina das comunidades e tenham contato com práticas tradicionais relacionadas à atividade pesqueira.

A parceria entre o Sebrae Rio e o ICMBio também está associada ao incentivo de atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental. A proposta é ampliar as possibilidades de trabalho e renda para os moradores, considerando a proteção dos recursos naturais e o uso sustentável do território.

Nesse modelo, as comunidades não aparecem apenas como parte do cenário turístico, mas como responsáveis por experiências que têm origem em seus modos de vida e conhecimentos. A participação dos moradores também permite que parte dos recursos gerados pelos serviços seja direcionada aos próprios trabalhadores e famílias envolvidos na iniciativa.

Experiências incluem táxi náutico e maricultura

Entre os destaques da temporada estão os serviços de táxi náutico, as visitas à Fazenda Marinha de Maricultura e os passeios exclusivos organizados pelas comunidades participantes. As atividades apresentam diferentes maneiras de conhecer o município, com experiências relacionadas ao ambiente marinho e à produção desenvolvida por famílias locais.

A visita à Fazenda Marinha de Maricultura, por exemplo, integra a programação como uma oportunidade de apresentar ao público uma atividade produtiva ligada ao mar. Já os roteiros comunitários oferecem contato com a cultura e os costumes de moradores que têm a pesca tradicional como parte de sua história.

A iniciativa também pretende ampliar a visibilidade dos empreendedores comunitários. Ao conhecer os serviços oferecidos diretamente pelos moradores, os visitantes têm a possibilidade de contratar experiências organizadas pelas próprias comunidades, contribuindo para a circulação de renda no território.

Com a abertura da temporada de verão, o projeto busca fortalecer a presença dos pescadores tradicionais no setor turístico e diversificar as atividades disponíveis para quem visita Arraial do Cabo. A proposta reúne turismo, valorização cultural e conservação ambiental, com os moradores no centro das experiências.

Confira a programação

A abertura oficial da Temporada Verão 2027 dos Produtos Turísticos do Turismo Náutico Comunitário será realizada nesta terça-feira (10), no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo.

O credenciamento e o coffee estão previstos para as 8h30. A programação começa às 9h e apresenta a iniciativa desenvolvida pelo Sebrae Rio e pelo ICMBio em parceria com as comunidades tradicionais da Reserva Extrativista Marinha.

A temporada tem como foco aproximar os visitantes das atividades ligadas à pesca e à vida no mar, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para os moradores oferecerem serviços turísticos. A iniciativa aposta na participação das famílias locais para fortalecer a economia comunitária e valorizar os conhecimentos tradicionais durante o verão.