Juliara Ghiner - Reprodução: Internet

Juliara GhinerReprodução: Internet

Publicado 10/11/2026 14:58



Juliara Ghiner e Luís Miguel participam como convidados especiais da programação. Luís Miguel é cantor sertanejo e já passou pelos programas de televisão The Voice Kids e Canta Comigo. A presença dos dois artistas integra a proposta de aproximar os participantes do concurso de cantores que já desenvolvem carreira na música.



A etapa unificada reúne os concorrentes das duas categorias em uma mesma programação. De acordo com a organização, os estudantes terão prioridade na ordem das apresentações e serão os primeiros a subir ao palco. Por isso, os candidatos da categoria Estudantil e seus responsáveis devem chegar ao Tupy Esporte Clube com antecedência para evitar atrasos e acompanhar as orientações da equipe responsável pelo evento.

Estudantes terão prioridade nas apresentações

A organização reforça que a chegada antecipada é especialmente importante para os participantes da categoria Estudantil. Como eles abrem a programação, o cumprimento dos horários ajuda a manter a sequência das apresentações previstas para a noite.



O concurso conta com duas modalidades. A categoria Estudantil é voltada a alunos da rede municipal de ensino de Arraial do Cabo. Já a categoria Adulto recebe participantes de toda a Região dos Lagos, a partir de 15 anos, conforme as regras divulgadas para a edição de 2026.





Antes das eliminatórias, os candidatos passaram por uma etapa de seleção, chamada de peneira, realizada no início de novembro. Os classificados avançaram para as apresentações seguintes, que fazem parte do processo de escolha dos destaques do concurso.





Concurso busca revelar novos talentos

O Canta Cabista tem como proposta incentivar a expressão artística, valorizar talentos e aproximar a música do ambiente escolar e da comunidade. A divisão entre as categorias permite a participação de estudantes da rede municipal e de cantores adultos de diferentes municípios da região.



Além da oportunidade de se apresentar diante do público, os participantes têm a possibilidade de desenvolver a experiência no palco e mostrar o trabalho musical ao longo das etapas do concurso. A iniciativa também reúne familiares, amigos e moradores interessados em acompanhar as apresentações.



O projeto é realizado pela Review Produções e conta com patrocínio da Prefeitura de Arraial do Cabo, com participação da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer.



A orientação da organização é que os candidatos da categoria Estudantil e seus responsáveis cheguem com antecedência, já que as apresentações dos estudantes serão realizadas primeiro.