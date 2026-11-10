Pais e responsáveis devem comparecer à unidade escolar onde o estudante está matriculado até o dia 18 de dezembro para renovar a vagaFoto: Divulgação/Ascom
O atendimento presencial nas escolas funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o horário estendido será das 18h às 21h. A Secretaria de Educação ressalta que não haverá expediente nos feriados e pontos facultativos decretados pelo poder público municipal durante o período.
Regras, prazos e documentação exigida
A rematrícula destina-se aos alunos que permanecerão na mesma escola no próximo ano letivo. Para efetuar o procedimento, o responsável ou o próprio estudante — caso seja maior de 18 anos — deve comparecer à unidade e preencher a ficha de requerimento. Em situações de alteração de domicílio, é obrigatório apresentar um comprovante de residência atualizado.
A gestão municipal alerta para a importância do cumprimento do prazo. Os alunos que não garantirem a renovação até 18 de dezembro perderão a vaga automática na unidade escolar e precisarão submeter-se ao processo geral de pré-matrícula, concorrendo com novos ingressantes de acordo com o calendário que será publicado posteriormente.
Estrutura da rede municipal de ensino
Atualmente, o sistema público de ensino de Arraial do Cabo atende aproximadamente 6 mil estudantes matriculados, distribuídos em 16 unidades escolares localizadas na sede e nos distritos do município na Região dos Lagos.
Posicionamento das autoridades
Em orientação oficial, a Secretaria Municipal de Educação reforçou a necessidade de os responsáveis não deixarem a atualização para os últimos dias, garantindo a organização do quadro de turmas para 2027. A pasta permanece à disposição da comunidade escolar para sanar dúvidas através dos canais de atendimento das próprias secretarias escolares.
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