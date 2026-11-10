Pais e responsáveis devem comparecer à unidade escolar onde o estudante está matriculado até o dia 18 de dezembro para renovar a vaga - Foto: Divulgação/Ascom

Pais e responsáveis devem comparecer à unidade escolar onde o estudante está matriculado até o dia 18 de dezembro para renovar a vagaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 10/11/2026 18:25



A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo dá início, nesta segunda-feira (9), ao período oficial de rematrícula para os estudantes da Rede Municipal de Ensino que pretendem dar continuidade aos estudos no ano letivo de 2027. Pais e responsáveis legais têm até o dia 18 de dezembro para formalizar a renovação diretamente na secretaria da unidade escolar onde o aluno já se encontra matriculado, no município de Arraial do Cabo.