Os estudantes terão prioridade na ordem das apresentações - Foto: Divulgação/Ascom

Os estudantes terão prioridade na ordem das apresentaçõesFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 15:41

O tradicional concurso musical Canta Cabista realiza, nesta quarta-feira (11), a partir das 18h, as suas etapas eliminatórias no palco do Tupy Esporte Clube, localizado no município de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.