Os estudantes terão prioridade na ordem das apresentaçõesFoto: Divulgação/Ascom
Além dos competidores que disputam a preferência do júri, a noite musical contará com apresentações e participações especiais dos cantores convidados Luís Miguel e Juliara Ghiner, que prometem abrilhantar a festa e animar o público presente. O projeto tem como propósito central descobrir novos talentos locais, fortalecer a cultura na região e oferecer experiências práticas de palco e aprendizado musical para artistas amadores da cidade. Para os estudantes devidamente matriculados na rede municipal de ensino de Arraial do Cabo, a iniciativa vai além da competição e inclui oficinas gratuitas, aulas de canto e um processo estruturado de preparação técnica para as apresentações ao vivo, com atividades pedagógicas focadas no desenvolvimento da expressão artística e na ampliação da confiança dos jovens participantes.
Incentivo à cultura local e parceria institucional
A iniciativa consolida-se como uma importante ferramenta de inclusão social e formação artística para a comunidade cabista, promovendo o acesso democrático à produção cultural e incentivando a prática da música desde a infância. A estrutura preparada para esta quarta-feira inclui suporte técnico de som, iluminação profissional e acompanhamento instrumental para que todos os inscritos possam demonstrar a sua capacidade vocal em igualdade de condições perante a comissão avaliadora e a plateia.
O concurso Canta Cabista é realizado pela Review Produções e conta com o patrocínio oficial da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, por meio das diretrizes e ações da Secretaria Municipal de Educação.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo e com a Secretaria Municipal de Educação para obter detalhes adicionais sobre o cronograma das fases finais e a premiação do concurso, e aguarda posicionamento oficial dos órgãos envolvidos; o espaço segue aberto para futuras atualizações.
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