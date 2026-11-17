Serjão Loroza, Luedji Luna e Teresa Cristina - Reprodução: Internet

Serjão Loroza, Luedji Luna e Teresa CristinaReprodução: Internet

Publicado 17/11/2026 16:37

A cidade de Arraial do Cabo recebe, entre quinta-feira (19) e sábado (21), três nomes da música brasileira na programação do Festival Ubuntu 2026. Serjão Loroza, Luedji Luna e Teresa Cristina são as atrações principais dos shows realizados na Praça do Sindicato, com apresentações sempre às 21h. A agenda também inclui feira de afroempreendedorismo, capoeira, baile charme e apresentações musicais, em uma programação dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e às celebrações do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

A programação musical começa na quinta-feira (19), com Serjão Loroza. O cantor, ator e apresentador sobe ao palco às 21h, levando um repertório que transita pelo samba, soul, funk e diferentes ritmos da música brasileira. Antes do show, às 16h, será realizada a Feira de Afroempreendedorismo. Às 19h, o grupo Griot Cabo Frio abre as apresentações musicais da noite.

Na sexta-feira (20), feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a atração principal será Luedji Luna. A cantora e compositora baiana se apresenta às 21h e fará sua primeira apresentação na Região dos Lagos.

Vencedora do Grammy Latino de 2025, a artista tem um trabalho marcado pela mistura de influências da música afro-brasileira, jazz, soul e ritmos africanos. Suas composições abordam temas como identidade, ancestralidade, afetividade e pertencimento. Ela também participou do álbum EQUILIBRIVM, de Anitta, na faixa “Bemba”.

Feira, capoeira e música na sexta-feira

Além do show de Luedji Luna, a programação de sexta-feira começa às 16h, com a Feira de Afroempreendedorismo, que reúne iniciativas ligadas ao empreendedorismo negro e à valorização da produção cultural.

Às 19h, haverá uma apresentação de capoeira, manifestação que reúne luta, dança, música e tradição. Na sequência, às 19h30, o projeto Diáspora In Dub, com Oxóssi do Morro e Laís Múltipla, também integra a agenda cultural.

As atividades antecedem o show principal e ampliam a programação do festival durante o feriado, com diferentes expressões artísticas relacionadas à cultura afro-brasileira.

Teresa Cristina encerra programação musical

No sábado (21), Teresa Cristina será a responsável pelo encerramento da sequência de grandes shows na Praça do Sindicato. A apresentação está marcada para as 21h.

Com trajetória ligada ao samba brasileiro, a cantora construiu carreira dedicada também à valorização de compositores e obras importantes do gênero. Sua participação fecha os três dias de apresentações musicais do Festival Ubuntu em Arraial do Cabo.

A agenda de sábado começa às 16h, com a Feira de Afroempreendedorismo. Às 19h, o público poderá acompanhar o Baile Charme, conduzido pelo instrutor Alex, do Projeto Tecendo Talentos. A atividade destaca a dança como manifestação cultural e forma de expressão.

Festival Ubuntu celebra ancestralidade e protagonismo negro

A edição de 2026 começou no dia 5 de novembro, no Centro Cultural Manoel Camargo, com exposições, rodas de conversa, palestras e apresentações artísticas. Entre as atividades realizadas estão os encontros “Mulheres do Axé: a força que vem dos ancestrais” e “Pretagonismo”.

A programação também contou com uma palestra do filósofo e escritor Renato Noguera, com o tema “Ubuntu: Filosofia, comunidade e modos de existir”.

Inspirado na filosofia africana Ubuntu, associada à expressão “Eu sou porque nós somos”, o festival propõe atividades relacionadas à coletividade, identidade, ancestralidade e protagonismo negro.

Com os shows na Praça do Sindicato, o evento amplia a programação em espaços públicos, reunindo música, dança, manifestações culturais e iniciativas de empreendedorismo.

A realização é da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Confira a programação completa

Quinta-feira (19/11)

16h: Feira de Afroempreendedorismo.

19h: Griot Cabo Frio.

21h: Serjão Loroza.

Sexta-feira (20/11)

16h: Feira de Afroempreendedorismo.

19h: Apresentação de capoeira.

19h30: Diáspora In Dub, com Oxóssi do Morro e Laís Múltipla.

21h: Luedji Luna.

Sábado (21/11)

16h: Feira de Afroempreendedorismo.

19h: Baile Charme com Alex, do Projeto Tecendo Talentos.

21h: Teresa Cristina.

Todas as atividades serão realizadas na Praça do Sindicato, em Arraial do Cabo.