Janela do coletivo ficou danificada após a ação - Ascom

Janela do coletivo ficou danificada após a açãoAscom

Publicado 18/11/2026 16:58





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Segundo relatos do motorista e de testemunhas, o passageiro tentou entrar no ônibus transportando o cilindro, utilizado em equipamentos como geladeiras. O embarque foi negado porque o recipiente poderia oferecer riscos aos demais passageiros e aos trabalhadores do transporte coletivo.



Após ser informado sobre a restrição, o homem teria reagido arremessando o cilindro contra o veículo. O impacto atingiu duas janelas, que ficaram danificadas.



A fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que mantém agentes acompanhando a operação do transporte público, identificou a situação e acionou equipes da Segurança Pública para atender à ocorrência.



O homem foi contido por populares que estavam no local até a chegada da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Em seguida, os agentes o conduziram à 132ª DP, onde o caso foi registrado. Um homem arremessou um cilindro de gás refrigerante contra um ônibus municipal da linha 702, na região da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , nesta segunda-feira (16). O episódio aconteceu depois que ele foi impedido de embarcar com o recipiente por questões de segurança. Duas janelas do coletivo foram danificadas. O caso mobilizou equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Segurança Pública e terminou com o encaminhamento do homem à 132ª Delegacia de Polícia (DP).LEIA MAIS: Serjão Loroza, Luedji Luna e Teresa Cristina agitam Arraial do Cabo. Segundo relatos do motorista e de testemunhas, o passageiro tentou entrar no ônibus transportando o cilindro, utilizado em equipamentos como geladeiras. O embarque foi negado porque o recipiente poderia oferecer riscos aos demais passageiros e aos trabalhadores do transporte coletivo.Após ser informado sobre a restrição, o homem teria reagido arremessando o cilindro contra o veículo. O impacto atingiu duas janelas, que ficaram danificadas.A fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que mantém agentes acompanhando a operação do transporte público, identificou a situação e acionou equipes da Segurança Pública para atender à ocorrência.O homem foi contido por populares que estavam no local até a chegada da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Em seguida, os agentes o conduziram à 132ª DP, onde o caso foi registrado.

Tentativa de embarque terminou em danos ao coletivo

A ocorrência começou com a tentativa de transportar um cilindro de gás refrigerante dentro do ônibus municipal. De acordo com os relatos apresentados pelo motorista e por testemunhas, a decisão de impedir o embarque foi motivada pela possibilidade de o recipiente conter gás inflamável ou apresentar outros riscos durante o deslocamento.



O episódio aconteceu na região da Praia dos Anjos, uma das áreas atendidas pelo transporte público municipal. O coletivo envolvido operava na linha 702 quando teve as duas janelas atingidas pelo objeto.



A intervenção da fiscalização de Mobilidade Urbana e o acionamento da Segurança Pública permitiram o atendimento da ocorrência. A ROMU realizou a condução do homem à delegacia, depois que ele foi contido por pessoas que presenciaram a situação.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do envolvido, eventual histórico de ocorrências ou se ele permaneceu preso após o registro policial.

Transporte de cilindros exige cuidados de segurança

A restrição ao transporte de materiais que possam comprometer a segurança dos passageiros encontra respaldo na legislação brasileira. A Resolução nº 26/1998 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta o artigo 109 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece regras para o transporte de cargas em veículos de passageiros.



O artigo 738 do Código Civil também determina que os usuários respeitem as normas estabelecidas para o serviço de transporte e não pratiquem atos que possam causar danos ao veículo ou colocar em risco os demais passageiros.



No caso dos cilindros pressurizados, os riscos dependem do tipo de gás armazenado e das condições do recipiente. Um eventual vazamento ou rompimento pode provocar situações perigosas, principalmente em ambientes fechados, como o interior de um ônibus, onde há circulação de passageiros e trabalhadores.



Por esse motivo, a avaliação das condições e da natureza dos materiais transportados é uma medida de prevenção durante a operação do transporte coletivo. A orientação dos profissionais responsáveis pelo serviço também integra os procedimentos de segurança adotados no embarque.

Caso será apurado pela Polícia Civil

A ocorrência foi encaminhada à 132ª Delegacia de Polícia, responsável pelo registro e pela apuração dos fatos. As circunstâncias do episódio deverão ser analisadas pelas autoridades, incluindo a conduta do homem e os danos provocados ao ônibus municipal.



Em manifestação sobre o caso, a Prefeitura de Arraial do Cabo reforçou a importância de passageiros cumprirem as normas de segurança e respeitarem as orientações dos profissionais responsáveis pelo transporte. Segundo o município, as medidas buscam preservar a integridade dos usuários e trabalhadores, proteger os veículos e garantir a continuidade do serviço público.



A reportagem não conseguiu localizar o homem envolvido ou sua defesa para comentar o episódio. O espaço permanece aberto para manifestação.

