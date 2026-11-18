Janela do coletivo ficou danificada após a açãoAscom
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Segundo relatos do motorista e de testemunhas, o passageiro tentou entrar no ônibus transportando o cilindro, utilizado em equipamentos como geladeiras. O embarque foi negado porque o recipiente poderia oferecer riscos aos demais passageiros e aos trabalhadores do transporte coletivo.
Após ser informado sobre a restrição, o homem teria reagido arremessando o cilindro contra o veículo. O impacto atingiu duas janelas, que ficaram danificadas.
A fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que mantém agentes acompanhando a operação do transporte público, identificou a situação e acionou equipes da Segurança Pública para atender à ocorrência.
O homem foi contido por populares que estavam no local até a chegada da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Em seguida, os agentes o conduziram à 132ª DP, onde o caso foi registrado.
O episódio aconteceu na região da Praia dos Anjos, uma das áreas atendidas pelo transporte público municipal. O coletivo envolvido operava na linha 702 quando teve as duas janelas atingidas pelo objeto.
A intervenção da fiscalização de Mobilidade Urbana e o acionamento da Segurança Pública permitiram o atendimento da ocorrência. A ROMU realizou a condução do homem à delegacia, depois que ele foi contido por pessoas que presenciaram a situação.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do envolvido, eventual histórico de ocorrências ou se ele permaneceu preso após o registro policial.
O artigo 738 do Código Civil também determina que os usuários respeitem as normas estabelecidas para o serviço de transporte e não pratiquem atos que possam causar danos ao veículo ou colocar em risco os demais passageiros.
No caso dos cilindros pressurizados, os riscos dependem do tipo de gás armazenado e das condições do recipiente. Um eventual vazamento ou rompimento pode provocar situações perigosas, principalmente em ambientes fechados, como o interior de um ônibus, onde há circulação de passageiros e trabalhadores.
Por esse motivo, a avaliação das condições e da natureza dos materiais transportados é uma medida de prevenção durante a operação do transporte coletivo. A orientação dos profissionais responsáveis pelo serviço também integra os procedimentos de segurança adotados no embarque.
Em manifestação sobre o caso, a Prefeitura de Arraial do Cabo reforçou a importância de passageiros cumprirem as normas de segurança e respeitarem as orientações dos profissionais responsáveis pelo transporte. Segundo o município, as medidas buscam preservar a integridade dos usuários e trabalhadores, proteger os veículos e garantir a continuidade do serviço público.
A reportagem não conseguiu localizar o homem envolvido ou sua defesa para comentar o episódio. O espaço permanece aberto para manifestação.
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