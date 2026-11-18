Veículo foi atingido pelo caminhão na altura do bairro Foguete - Reprodução: Internet

Veículo foi atingido pelo caminhão na altura do bairro FogueteReprodução: Internet

Publicado 18/11/2026 17:13





LEIA MAIS: Um motorista morreu e pelo menos outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, nesta quarta-feira (18), na RJ-140, na altura do bairro Foguete, no trecho entre Cabo Frio e Arraial do Cabo . A colisão envolveu um Volkswagen T-Cross branco e um caminhão que transportava peixes. Segundo informações divulgadas pelo acidente na RJ-140, o motorista do automóvel morreu no local, enquanto outras três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Arraial do Cabo.LEIA MAIS: Carro capota após atingir estrutura do Mirante da Prainha, em Arraial.

O acidente mobilizou equipes de emergência e provocou retenção no trânsito nos dois sentidos da rodovia. Inicialmente, testemunhas relataram que os ocupantes do automóvel aguardavam a chegada dos bombeiros para receber atendimento. Com a chegada das equipes, as vítimas foram retiradas do local.



De acordo com testemunhas, o corpo do motorista foi removido por volta das 13h30 e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio. As outras três pessoas envolvidas na colisão foram levadas em estado grave para o Hospital Geral Municipal de Arraial do Cabo.





Carro foi atingido por caminhão na rodovia

Segundo as primeiras informações, o T-Cross seguia no sentido Arraial do Cabo, enquanto o caminhão trafegava na direção de Cabo Frio. O veículo de passeio ficou bastante danificado após o impacto.



Ainda conforme relatos, o automóvel teria sido arrastado por aproximadamente 300 metros depois da colisão. A informação sobre a dinâmica do acidente, entretanto, ainda depende de apuração das autoridades responsáveis.



O caminhão envolvido no acidente transportava peixes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do veículo de carga ou sobre eventuais ferimentos nele.



Imagens registradas no local mostraram a movimentação de pessoas que passavam pela rodovia e acompanharam o atendimento às vítimas. A ocorrência exigiu a atuação das equipes de socorro e dos agentes responsáveis pela organização do tráfego.

Trânsito ficou retido nos dois sentidos





A rodovia é uma das principais ligações entre Cabo Frio e Arraial do Cabo e concentra o deslocamento de moradores, trabalhadores e turistas entre os dois municípios.



O trecho do Foguete também já foi cenário de outras ocorrências de trânsito. Em agosto deste ano, uma





Polícia vai apurar as circunstâncias A colisão provocou retenção nos dois sentidos da RJ-140 durante o atendimento às vítimas e os trabalhos realizados no local. Policiais do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) atuaram na orientação dos motoristas.A rodovia é uma das principais ligações entre Cabo Frio e Arraial do Cabo e concentra o deslocamento de moradores, trabalhadores e turistas entre os dois municípios.O trecho do Foguete também já foi cenário de outras ocorrências de trânsito. Em agosto deste ano, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um Jeep Renegade deixou duas pessoas gravemente feridas na RJ-140, na altura do mesmo bairro . Na ocasião, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Central de Emergência, em Cabo Frio.

A perícia foi acionada para examinar o local da colisão. A ocorrência será registrada na 132ª Delegacia de Polícia (DP), em Arraial do Cabo, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.



Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas. Também não há esclarecimento oficial sobre o que provocou a batida.



A reportagem entrou em contato com os órgãos responsáveis para confirmar o balanço de vítimas, obter informações sobre o atendimento e esclarecer a dinâmica da colisão. O espaço permanece aberto para manifestação e atualização das informações.