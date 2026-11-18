Veículo foi atingido pelo caminhão na altura do bairro FogueteReprodução: Internet
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De acordo com testemunhas, o corpo do motorista foi removido por volta das 13h30 e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio. As outras três pessoas envolvidas na colisão foram levadas em estado grave para o Hospital Geral Municipal de Arraial do Cabo.
Carro foi atingido por caminhão na rodovia
Ainda conforme relatos, o automóvel teria sido arrastado por aproximadamente 300 metros depois da colisão. A informação sobre a dinâmica do acidente, entretanto, ainda depende de apuração das autoridades responsáveis.
O caminhão envolvido no acidente transportava peixes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do veículo de carga ou sobre eventuais ferimentos nele.
Imagens registradas no local mostraram a movimentação de pessoas que passavam pela rodovia e acompanharam o atendimento às vítimas. A ocorrência exigiu a atuação das equipes de socorro e dos agentes responsáveis pela organização do tráfego.
A rodovia é uma das principais ligações entre Cabo Frio e Arraial do Cabo e concentra o deslocamento de moradores, trabalhadores e turistas entre os dois municípios.
O trecho do Foguete também já foi cenário de outras ocorrências de trânsito. Em agosto deste ano, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um Jeep Renegade deixou duas pessoas gravemente feridas na RJ-140, na altura do mesmo bairro. Na ocasião, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Central de Emergência, em Cabo Frio.
Polícia vai apurar as circunstâncias
Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas. Também não há esclarecimento oficial sobre o que provocou a batida.
A reportagem entrou em contato com os órgãos responsáveis para confirmar o balanço de vítimas, obter informações sobre o atendimento e esclarecer a dinâmica da colisão. O espaço permanece aberto para manifestação e atualização das informações.
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