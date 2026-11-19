Caminhão atingiu lateral do carro de passeio - Reprodução: Internet

Caminhão atingiu lateral do carro de passeioReprodução: Internet

Publicado 19/11/2026 16:41

Um casal de idosos morreu após um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na RJ-140, na altura do bairro Pontal, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A colisão aconteceu por volta das 12h20 de quarta-feira (18). Inicialmente, apenas o motorista do automóvel havia morrido no local, mas a esposa dele, que foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, também não resistiu aos ferimentos. A batida deixou ainda outras três pessoas feridas.

As vítimas foram identificadas como Édison Munhoz Filho, de 76 anos, e Maria da Conceição Michiyo Koide, de 71. Casados, eles eram moradores de Maricá e estavam na Região dos Lagos a passeio, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.

Édison conduzia o automóvel e morreu ainda no local da colisão. Maria ocupava o banco do carona e chegou a receber atendimento médico, mas morreu após ser encaminhada à unidade hospitalar do município.

Outras duas pessoas, parentes do casal, viajavam no banco traseiro e também ficaram feridas. O motorista do caminhão, de 69 anos, sofreu ferimentos moderados. Os três foram encaminhados ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde deles.

Polícia Rodoviária relata dinâmica da colisão

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia de Arraial do Cabo em direção a Cabo Frio quando o motorista teria tentado realizar um retorno na pista. Durante a manobra, o caminhão, que trafegava no mesmo sentido, atingiu a lateral do automóvel.

O impacto atingiu principalmente o lado esquerdo do veículo, onde estava o motorista. Imagens feitas após a colisão mostram o carro bastante destruído, com danos na parte dianteira e na lateral. O automóvel era um Volkswagen T-Cross branco, enquanto o caminhão transportava peixes, segundo informações divulgadas pela imprensa.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (Arraial do Cabo), que deverá apurar as circunstâncias da colisão. A dinâmica apresentada pela Polícia Rodoviária é preliminar e deverá ser considerada na investigação.

Édison era professor aposentado e tinha atuação sindical

Além da repercussão do acidente, a morte de Édison também foi lamentada por entidades sindicais das quais ele participou ao longo da trajetória profissional.

Em nota publicada nesta quinta-feira (19), o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) comunicou o falecimento do professor aposentado. Segundo a entidade, Édison era diretor suplente do Sepe Maricá e tinha atuação na Regional 1 do sindicato.

O comunicado destacou a participação dele na organização dos trabalhadores e na defesa da educação pública. A entidade também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de militância de Édison e Maria.

O Sindipetro-RJ também divulgou uma manifestação de pesar. Segundo o sindicato, Édison teve passagem pela diretoria da entidade, incluindo a direção jurídica em 2011, e participou de mobilizações e negociações da categoria petroleira no estado.

Ele também atuou na Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (CUT-RJ), onde exerceu a função de secretário de Comunicação, além de participar de iniciativas ligadas à democratização da comunicação.

O acidente ocorreu em um trecho da RJ-140 que liga Arraial do Cabo a Cabo Frio e é utilizado diariamente por moradores e turistas que circulam entre os municípios da Região dos Lagos.