Serjão Loroza - Reprodução Internet

Serjão LorozaReprodução Internet

Publicado 19/11/2026 17:39





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A programação desta quinta-feira começou com a Feira de Afroempreendedorismo, às 16h. A iniciativa reúne empreendedores e trabalhos relacionados à cultura afro-brasileira, com espaço para divulgação de produtos e atividades desenvolvidas por profissionais ligados a esse segmento.



Às 19h, será a vez do grupo Griot Cabo Frio se apresentar no palco principal. Na sequência, às 21h, Serjão Loroza assume o palco com um repertório que percorre o samba, o soul, o funk e outros ritmos da música brasileira.



A agenda na Praça do Sindicato marca uma nova etapa do festival, que começou no dia 5 de novembro e promoveu atividades culturais em diferentes formatos ao longo do mês. A programação também inclui atrações para sexta-feira (20), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e sábado (21). A cidade de Arraial do Cabo recebe, nesta quinta-feira (19), o cantor, ator e apresentador Serjão Loroza como principal atração do Festival Ubuntu 2026. O artista sobe ao palco principal da Praça do Sindicato, às 21h, em uma programação que reúne música, manifestações culturais e iniciativas de empreendedorismo negro. A programação integra as atividades do Festival Ubuntu 2026, realizado no município em novembro.LEIA MAIS: Luedji Luna e Teresa Cristina também são atrações do Festival Ubuntu em Arraial do Cabo A programação desta quinta-feira começou com a Feira de Afroempreendedorismo, às 16h. A iniciativa reúne empreendedores e trabalhos relacionados à cultura afro-brasileira, com espaço para divulgação de produtos e atividades desenvolvidas por profissionais ligados a esse segmento.Às 19h, será a vez do grupo Griot Cabo Frio se apresentar no palco principal. Na sequência, às 21h, Serjão Loroza assume o palco com um repertório que percorre o samba, o soul, o funk e outros ritmos da música brasileira.A agenda na Praça do Sindicato marca uma nova etapa do festival, que começou no dia 5 de novembro e promoveu atividades culturais em diferentes formatos ao longo do mês. A programação também inclui atrações para sexta-feira (20), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e sábado (21).

Festival celebra ancestralidade e protagonismo negro

Inspirado na filosofia africana Ubuntu, associada à expressão “Eu sou porque nós somos”, o festival propõe reflexões sobre coletividade, identidade, ancestralidade e protagonismo negro. A iniciativa busca valorizar a cultura afro-brasileira e ampliar a visibilidade de artistas, produtores culturais e empreendedores.



De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, esta é a segunda edição do evento, que foi realizado pela primeira vez em 2025. Na estreia, a programação reuniu exposições fotográficas, oficinas, atividades de letramento racial, rodas de conversa, capoeira, batalhas de rimas e apresentações musicais. Entre os artistas que participaram da primeira edição estavam Santo Samba, Luciana Mello e Mart'nália.



Em 2026, a programação começou no dia 5 de novembro, com uma cerimônia de abertura no Centro Cultural Manoel Camargo. A atividade contou com apresentação de dança afro do Projeto Tecendo Talentos, homenagens e lançamento da exposição “A arte de ser”, da artista Dandara Canellas.



Ao longo do mês, o festival também promoveu rodas de conversa, encontros sobre protagonismo negro, palestras e atividades artísticas. Entre os destaques estiveram a discussão “Mulheres do Axé: a força que vem dos ancestrais”, realizada com Jaciara da Cruz, Vanderleia Martins e Katia Carvalho, e o encontro de juventude “Pretagonismo: A Esperança Tem a Nossa Cor”.



Outro destaque foi a palestra do filósofo, professor e escritor Renato Noguera, com o tema “Ubuntu: Filosofia, comunidade e modos de existir”. A programação também incluiu a premiação Vozes do Hip Hop, com valorização de artistas da cena regional e participação da Batalha da Cova, além de exibição de documentário, rodas de conversa e oficinas de dança afro, percussão e maculelê.



Luedji Luna e Teresa Cristina completam programação

A agenda na Praça do Sindicato continua na sexta-feira (20), feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. As atividades começam novamente às 16h, com a Feira de Afroempreendedorismo. Às 19h, haverá apresentação de capoeira e, às 19h30, o público poderá acompanhar o projeto Diáspora In Dub, com Oxóssi do Morro e Laís Múltipla. O encerramento da noite fica por conta da cantora Luedji Luna, às 21h.



No sábado (21), a feira volta a funcionar às 16h. Às 19h, a programação terá um Baile Charme conduzido pelo instrutor Alex, do Projeto Tecendo Talentos. Às 21h, a cantora Teresa Cristina encerra a sequência de shows principais do festival.



As três noites de apresentações musicais têm como cenário a Praça do Sindicato, que recebe também as atividades de empreendedorismo e manifestações culturais. A proposta é reunir diferentes expressões artísticas e dar espaço à produção cultural ligada à população negra.



O Festival Ubuntu 2026 é realizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.



Programação:

Quinta-feira (19/11)

Feira de Afroempreendedorismo.

- 19h: Griot Cabo Frio.

- 21h: Serjão Loroza.

Sexta-feira (20/11)

- 16h: Feira de Afroempreendedorismo.

- 19h: Apresentação de capoeira.

- 19h30: Diáspora In Dub, com Oxóssi do Morro e Laís Múltipla.

- 21h: Luedji Luna.

Sábado (21/11)

- 16h: Feira de Afroempreendedorismo.

- 19h: Baile Charme com Alex, do Projeto Tecendo Talentos.

- 21h: Teresa Cristina.