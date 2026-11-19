Colisão mobilizou equipes de resgate - Reprodução: Internet

Colisão mobilizou equipes de resgateReprodução: Internet

Publicado 19/11/2026 19:50 | Atualizado 19/11/2026 19:53

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo trecho mostram o coletivo parado próximo a um ponto de ônibus e uma motocicleta preta caída no asfalto, com a parte dianteira bastante danificada. Peças e destroços ficaram espalhados pela pista após a colisão.



Com a ocorrência, o tráfego precisou funcionar em meia pista, exigindo atenção dos motoristas que circulavam entre os dois municípios. O BPRv esteve no local e utilizou cones para sinalizar a área, além de organizar a passagem dos veículos.



Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e compareceram com uma ambulância e um caminhão de salvamento. Até a publicação desta reportagem, não havia divulgação oficial sobre possíveis ferimentos no motociclista ou sobre a necessidade de transferência para uma unidade hospitalar.

Salineira apresenta versão sobre a colisão

Em posicionamento enviado à reportagem, a Auto Viação Salineira informou que o ônibus envolvido no acidente fazia a linha B150 e tinha o número de identificação 111017. Segundo a empresa, o coletivo estava parado em um ponto de ônibus na RJ-140, na altura do Foguete, em Cabo Frio, realizando o embarque de passageiros, quando foi atingido na traseira por uma motocicleta.



A concessionária do transporte coletivo esclareceu que o motorista e os passageiros não sofreram ferimentos. A empresa também informou que as circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.



A versão apresentada pela Salineira atribui o impacto à motocicleta, que teria atingido a parte traseira do ônibus enquanto o veículo realizava o embarque. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda depende da apuração oficial.

Segundo acidente em dois dias no mesmo trecho