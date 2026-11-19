Colisão mobilizou equipes de resgateReprodução: Internet
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Com a ocorrência, o tráfego precisou funcionar em meia pista, exigindo atenção dos motoristas que circulavam entre os dois municípios. O BPRv esteve no local e utilizou cones para sinalizar a área, além de organizar a passagem dos veículos.
Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e compareceram com uma ambulância e um caminhão de salvamento. Até a publicação desta reportagem, não havia divulgação oficial sobre possíveis ferimentos no motociclista ou sobre a necessidade de transferência para uma unidade hospitalar.
A concessionária do transporte coletivo esclareceu que o motorista e os passageiros não sofreram ferimentos. A empresa também informou que as circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.
A versão apresentada pela Salineira atribui o impacto à motocicleta, que teria atingido a parte traseira do ônibus enquanto o veículo realizava o embarque. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda depende da apuração oficial.
Os dois episódios aconteceram em um intervalo de aproximadamente 24 horas, na ligação entre Cabo Frio e Arraial do Cabo. A repetição de acidentes no local coloca novamente em evidência as condições de circulação nesse trecho, utilizado diariamente por moradores, trabalhadores e visitantes que transitam entre os municípios.
No acidente desta quinta-feira, a presença do ônibus próximo a um ponto de embarque e o impacto na motocicleta exigiram a atuação das equipes de emergência e dos agentes rodoviários para organizar o trânsito. A pista chegou a operar em meia faixa durante o atendimento.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão, nem informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista. As autoridades competentes deverão apurar a dinâmica do acidente.
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