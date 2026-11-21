Trânsito na RJ-140 em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução RC24h

Trânsito na RJ-140 em Arraial do CaboFoto: Reprodução RC24h

Publicado 21/11/2026 13:59





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A movimentação nas estradas também é acompanhada por uma elevada procura por hospedagem. Arraial do Cabo aparece na liderança da ocupação hoteleira entre os destinos do interior fluminense, com 91,5% de reservas para o período de 20 a 22 de novembro, segundo levantamento divulgado pelo HotéisRIO e pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ).



O índice coloca o município entre os principais destinos turísticos do estado neste feriado, ao lado de cidades como Cabo Frio e Armação dos Búzios, que também recebem visitantes. O acesso a Arraial do Cabo pela RJ-140 registrou congestionamento intenso na manhã deste sábado (21), durante o feriadão da Consciência Negra. Por volta das 9h, o trânsito estava completamente parado, com longas filas de veículos no trecho de chegada ao município. A movimentação é impulsionada pela chegada de turistas que escolheram as praias da Região dos Lagos para aproveitar os dias de folga. O cenário de congestionamento na RJ-140 em Arraial do Cabo acompanha a expectativa de grande circulação de visitantes durante o feriado prolongado.LEIA MAIS: Ônibus e moto batem na RJ-140 e trânsito fica em meia pista em Cabo Frio A movimentação nas estradas também é acompanhada por uma elevada procura por hospedagem. Arraial do Cabo aparece na liderança da ocupação hoteleira entre os destinos do interior fluminense, com 91,5% de reservas para o período de 20 a 22 de novembro, segundo levantamento divulgado pelo HotéisRIO e pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ).O índice coloca o município entre os principais destinos turísticos do estado neste feriado, ao lado de cidades como Cabo Frio e Armação dos Búzios, que também recebem visitantes.



ViaLagos prevê mais de 138 mil veículos



O aumento do movimento em direção à Região dos Lagos também aparece nas estimativas da concessionária responsável pela ViaLagos (RJ-124). A previsão é de que mais de 138 mil veículos circulem pela rodovia entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).



O período concentra os deslocamentos de quem deixou a capital e outras cidades fluminenses para passar o feriado prolongado no litoral. A expectativa é de que Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios estejam entre os destinos mais procurados, ampliando o fluxo nas principais vias de acesso aos municípios.



Para o retorno do feriadão, a concessionária estima que o maior movimento na ViaLagos aconteça neste domingo (22), quando são esperados 34.401 veículos. A previsão exige atenção dos motoristas que pretendem deixar a Região dos Lagos ao longo do dia.



O volume estimado para os cinco dias considera tanto a chegada quanto a saída de visitantes. A concentração dos deslocamentos em determinados horários pode provocar retenções, especialmente nos acessos às cidades turísticas e nos trechos de ligação entre os municípios.



Arraial tem 91,5% de ocupação hoteleira



A procura por hospedagem confirma o interesse dos turistas pelo destino. Com 91,5% de reservas, Arraial do Cabo ocupa o primeiro lugar no levantamento de ocupação hoteleira do interior do estado para o período entre 20 e 22 de novembro.



O percentual reflete a demanda por hospedagem durante um dos feriados prolongados de novembro, quando visitantes aproveitam a folga para viajar e conhecer os atrativos da Região dos Lagos.



Além das reservas nos hotéis e pousadas, a chegada de turistas aumenta a circulação de veículos nas ruas e estradas, especialmente nas áreas próximas às praias e nos principais acessos ao município.



A combinação entre alta ocupação e grande volume de veículos reforça a movimentação turística esperada para o fim de semana. Arraial do Cabo, conhecido pelas praias e pelos passeios marítimos, recebe visitantes de diferentes regiões, muitos deles em viagens de curta duração.



Retorno deve concentrar movimento no domingo



A expectativa é de que o fluxo de veículos continue elevado ao longo deste sábado e também no domingo, tanto nas chegadas quanto nas saídas da Região dos Lagos.



A previsão de 34.401 veículos na ViaLagos para este domingo indica uma concentração importante do tráfego durante o retorno do feriado. Motoristas que pretendem viajar devem considerar a possibilidade de congestionamentos e reservar tempo adicional para o deslocamento.



Na RJ-140, o congestionamento registrado pela manhã já demonstrava o impacto da chegada dos visitantes a Arraial do Cabo. Com a ocupação hoteleira próxima da capacidade total e a previsão de grande circulação nas rodovias, a tendência é de continuidade da movimentação turística durante o restante do feriadão.