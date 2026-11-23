Após colisão, carro ficou preso ao muro - Foto: Rogério CityTour /Regiane Barbosa

Após colisão, carro ficou preso ao muro Foto: Rogério CityTour /Regiane Barbosa

Publicado 23/11/2026 17:03





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De acordo com as informações sobre a ocorrência, o motorista não conseguiu controlar o automóvel depois da suposta falha no sistema de freios. O carro perdeu a direção e colidiu contra a estrutura às margens da via.



A batida deixou uma das pessoas que estava no veículo presa no interior do automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local, com o trabalho de retirada da vítima.



Após o resgate, a pessoa foi encaminhada por uma equipe do Resgate Municipal ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). Até a última atualização das informações, não havia detalhes sobre o estado de saúde nem sobre a identidade da vítima.



Imagens da ocorrência mostram o atendimento após a colisão. Um acidente envolvendo um carro mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (23), na descida do Morro da Cabocla, pelo acesso da Prainha, em Arraial do Cabo . Segundo relatos, o veículo teria apresentado uma falha nos freios durante a descida, rodado na pista e atingido um muro. Com o impacto, uma pessoa ficou presa no banco do carona e precisou ser retirada pelas equipes de socorro.LEIA MAIS: RJ-140 fica parada e registra filas no acesso a Arraial do Cabo. De acordo com as informações sobre a ocorrência, o motorista não conseguiu controlar o automóvel depois da suposta falha no sistema de freios. O carro perdeu a direção e colidiu contra a estrutura às margens da via.A batida deixou uma das pessoas que estava no veículo presa no interior do automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local, com o trabalho de retirada da vítima.Após o resgate, a pessoa foi encaminhada por uma equipe do Resgate Municipal ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). Até a última atualização das informações, não havia detalhes sobre o estado de saúde nem sobre a identidade da vítima.Imagens da ocorrência mostram o atendimento após a colisão.

Acidente aconteceu em trecho de descida

O acidente ocorreu na descida do Morro da Cabocla, pelo acesso da Prainha, trecho utilizado por motoristas que circulam pela região. Conforme os relatos iniciais, a possível falha nos freios teria acontecido enquanto o automóvel descia a via.



A sequência relatada aponta que o veículo perdeu o controle, rodou na pista e atingiu o muro. A colisão deixou uma pessoa presa no banco do carona, exigindo a atuação das equipes de emergência.



As circunstâncias, no entanto, ainda não foram oficialmente esclarecidas. Não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a possível falha no sistema de frenagem, nem se o veículo passou por alguma avaliação técnica após o acidente.

Vítima foi levada ao Hospital Geral

O atendimento contou com a participação do Corpo de Bombeiros e do Resgate Municipal. Depois de ser retirada do automóvel, a vítima foi transportada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.



Até o momento, não foram divulgados boletins médicos ou informações sobre a gravidade dos ferimentos. Também não há confirmação sobre quantas pessoas estavam no carro no momento da colisão, além da vítima que ficou presa no banco do carona.



A ocorrência chamou a atenção para os riscos durante a circulação no trecho de descida, mas a hipótese de falha nos freios ainda depende de esclarecimento oficial. Não há informações sobre a identificação do motorista ou sobre eventuais providências adotadas após o acidente.