Colisão envolveu dois carros, um Chevrolet Corsa prata e um Volkswagen FoxReprodução: Internet
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Até a última atualização, não havia confirmação sobre feridos, necessidade de encaminhamento hospitalar ou eventual interdição da pista. Também não foram divulgados detalhes sobre como aconteceu a colisão entre os dois automóveis.
RJ-140 registra outros acidentes recentes
Na quarta-feira (18), uma colisão envolvendo um caminhão que transportava peixes e um Volkswagen T-Cross deixou um motorista morto e pelo menos outras três pessoas feridas. O acidente aconteceu na altura do bairro Foguete, no trecho entre os dois municípios. As vítimas feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral Municipal de Arraial do Cabo.
No dia seguinte, quinta-feira (19), outra colisão foi registrada na mesma rodovia, também na altura do Foguete. Dessa vez, o acidente envolveu um ônibus da Auto Viação Salineira e uma motocicleta. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e o trânsito precisou funcionar em meia pista durante o atendimento.
Em outubro, uma colisão frontal entre dois carros, nas proximidades do pórtico de entrada de Arraial do Cabo, terminou com uma mulher morta e outras pessoas feridas. Uma gestante que estava em um dos veículos recebeu atendimento hospitalar.
Os episódios reforçam a sequência de ocorrências registradas na rodovia, especialmente nos trechos próximos ao acesso a Arraial do Cabo e ao bairro Foguete. As circunstâncias de cada acidente, entretanto, são distintas e precisam ser apuradas individualmente.
No acidente desta segunda-feira (23), até o momento, não havia confirmação de vítimas ou esclarecimento sobre as causas da colisão. Até momento, a reportagem não dispõe de novas informações oficiais sobre o caso.
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