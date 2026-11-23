Colisão envolveu dois carros, um Chevrolet Corsa prata e um Volkswagen Fox - Reprodução: Internet

Colisão envolveu dois carros, um Chevrolet Corsa prata e um Volkswagen FoxReprodução: Internet

Publicado 23/11/2026 17:41

Equipes foram mobilizadas para atendimento

De acordo com as informações divulgadas, agentes de controle de trânsito da Prefeitura estiveram no trecho para orientar os motoristas e organizar a circulação de veículos durante o atendimento. O Resgate Municipal também foi chamado para prestar assistência às pessoas envolvidas.



Até a última atualização, não havia confirmação sobre feridos, necessidade de encaminhamento hospitalar ou eventual interdição da pista. Também não foram divulgados detalhes sobre como aconteceu a colisão entre os dois automóveis.



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