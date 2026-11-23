Pescadores artesanais ajudaram na soltura do animal - Reprodução: Marcelo Gah/ Drone Adventures BR

Pescadores artesanais ajudaram na soltura do animalReprodução: Marcelo Gah/ Drone Adventures BR

Publicado 23/11/2026 19:46

Duas raias-mantas da espécie Mobula birostris ficaram presas em uma rede de pesca artesanal na manhã desta segunda-feira (23), na Praia Grande, em Arraial do Cabo . A ocorrência foi registrada às 8h50, durante uma operação realizada por canoas. Uma das raias conseguiu escapar antes de a rede chegar à areia, enquanto a segunda foi retirada cuidadosamente pelos pescadores e devolvida ao mar. O episódio acontece menos de um mês após outro resgate de uma raia gigante na mesma praia.

De acordo com o registro da ocorrência desta segunda-feira, a primeira raia conseguiu se desprender durante a retirada da rede. Já o segundo animal permaneceu no cerco até a conclusão da puxada e precisou da intervenção dos pescadores para ser libertado.

A retirada foi feita cuidadosamente, sem que o animal permanecesse preso ao equipamento. Depois da liberação, a raia-manta retornou ao ambiente natural.

As imagens foram feitas pelo pesquisador e droneiro Marcelo Gah, da Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo (Funtec). O registro mostra a movimentação durante a atividade pesqueira e a participação dos trabalhadores na liberação do animal.

Outro resgate aconteceu em outubro

A nova ocorrência lembra um episódio registrado em 29 de outubro, também na Praia Grande. Na ocasião, uma raia-manta-gigante ficou presa acidentalmente em uma rede de pesca e mobilizou um grupo de pescadores para conseguir devolver o animal ao oceano.

O exemplar tinha aproximadamente quatro metros, conforme estimativa de um dos pescadores. A medida, no entanto, não foi confirmada por uma medição oficial.

As imagens daquele resgate mostraram os trabalhadores reunidos para retirar o animal da rede. Durante a gravação, uma das testemunhas demonstrou surpresa com o tamanho da raia. Após o manejo, o exemplar foi devolvido vivo ao mar e apareceu nadando de volta ao oceano.

O episódio também repercutiu em outros veículos de comunicação. A mobilização dos pescadores chamou atenção pela participação coletiva na retirada e soltura do animal, que exigiu cuidado para evitar danos às estruturas do corpo e às nadadeiras.

Captura acidental chama atenção para fauna marinha

Nos dois episódios, a presença das raias em redes de pesca colocou em evidência a interação entre a atividade artesanal e os animais que vivem no litoral de Arraial do Cabo.

A captura acidental ocorre quando espécies que não são o alvo da pescaria acabam retidas nos equipamentos utilizados pelos trabalhadores. Dependendo das condições e do tempo em que permanecem presas, essas situações podem representar riscos aos animais.

No caso registrado nesta segunda-feira, os dois exemplares conseguiram retornar ao mar: um escapou durante a retirada da rede e o outro foi libertado pelos pescadores.

A identificação informada para os animais desta ocorrência é Mobula birostris, espécie conhecida como raia-manta-gigante. Os registros, porém, não apresentam informações sobre as dimensões dos exemplares ou sobre a existência de eventuais ferimentos.

A repetição de episódios envolvendo raias-mantas na Praia Grande, em um intervalo inferior a um mês, também chama atenção para a presença desses animais na região e para os encontros ocasionais com equipamentos utilizados na pesca artesanal.